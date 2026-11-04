Bộ Công Thương kết nối hợp tác kinh tế khu vực miền Trung với tỉnh Tochigi (Nhật Bản)

Ngày 3/11, tại TP. Đà Nẵng, Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) đến thăm và làm việc, nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Buổi làm việc góp phần thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với khu vực miền Trung nói riêng, cũng như giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung.