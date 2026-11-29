Bà Phạm Mai Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương ngày 26/11/2026

Tái cấu trúc hệ thống pháp luật theo mô hình kim tự tháp

Xây dựng hệ thống pháp luật có cấu trúc đơn giản, chất lượng cao, hiệu quả, dễ áp dụng và có tính khả thi là một trong bốn quan điểm chỉ đạo cốt lõi tại Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương thông qua tại Nghị quyết số 52-NQ/ĐUB ngày 05/6/2026.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1552/QĐ-BCT ngày 30/6/2026, cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và đơn vị chủ trì thực hiện Chiến lược.

Thông tin tại Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương ngày 26/11/2026, bà Phạm Mai Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho biết, kiến trúc tổng thể hệ thống pháp luật ngành Công Thương được xây dựng trên 4 trụ cột, gồm pháp luật về thương mại, pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về công nghiệp và pháp luật về năng lượng.

Trên cơ sở 4 trụ cột này, Bộ Công Thương xác định việc tái cấu trúc hệ thống pháp luật là một nhiệm vụ cần thiết, với mục tiêu đến năm 2030 tập trung xử lý các nghị định “không đầu”, không quy định điều kiện kinh doanh trong thông tư; hướng tới tái cấu trúc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo mô hình kim tự tháp vào năm 2045.

Theo đó, hệ thống pháp luật ngành Công Thương được định hướng xây dựng với cấu trúc gồm các luật chuyên ngành, luật đặc thù; các nghị định quy định chi tiết thi hành luật và các thông tư quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

“Đến năm 2045 sẽ tái cấu trúc hệ thống pháp luật theo mô hình kim tự tháp. Thứ nhất là luật, gồm các luật chuyên ngành, các luật đặc thù. Thứ hai là nghị định, phấn đấu một luật chỉ có một nghị định quy định chi tiết. Thứ ba là thông tư. Thông tư sẽ quy định các vấn đề về phân cấp, phân quyền và không quy định các vấn đề về giao thoa thẩm quyền”, bà Phạm Mai Hoa cho biết.

Định hướng này cũng gắn với yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp từ quản lý nhà nước sang kiến tạo phát triển, chuyển từ xử lý các vấn đề đơn lẻ sang thiết kế hệ thống thể chế dài hạn.

Xử lý dứt điểm các nghị định “không đầu” trong giai đoạn 2026 - 2030

Theo định hướng tái cấu trúc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Công Thương xác định lộ trình xử lý dứt điểm các nghị định “không đầu” trong một số lĩnh vực, thông qua việc nghiên cứu tích hợp, luật hóa các quy định hiện hành.

Đối với lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP và Nghị định số 117/2026/NĐ-CP được định hướng tích hợp vào Luật Công nghiệp trọng điểm.

Tương tự, các quy định về phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Nghị định số 205/2025/NĐ-CP cũng được định hướng luật hóa đồng bộ trong Luật Công nghiệp trọng điểm.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương định hướng rà soát, luật hóa các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, trong đó phân định rõ quản lý nhà nước và thị trường.

Các quy định về kinh doanh khí tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP được định hướng tích hợp đồng bộ trong khung pháp lý mới về năng lượng.

Đối với các quy định về phát triển và quản lý chợ tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, về quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, Bộ Công Thương định hướng xử lý thông qua việc xây dựng pháp luật về khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại và hạ tầng công nghiệp.

Để thực hiện các định hướng chiến lược, tại Quyết định số 1552/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã xác định 50 nhóm nhiệm vụ, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ lập pháp trọng tâm năm 2026 và lộ trình lập pháp giai đoạn 2027 - 2030 theo từng lĩnh vực.

Cùng với việc tổ chức thực hiện Chiến lược, Bộ Công Thương đã triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương nhằm nhận diện những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và những khoảng trống pháp lý, phục vụ quá trình tái cấu trúc hệ thống pháp luật.

Trên cơ sở định hướng của Chiến lược và kết quả tổng rà soát, Bộ Công Thương đang xây dựng kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2027, cụ thể hóa các nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Mai Hoa, với nhiều nhiệm vụ lập pháp được xác định trong lộ trình giai đoạn 2027 - 2030, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Công Thương cần chủ động công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa.