Bộ Công Thương hướng tới 100% cụm công nghiệp xử lý nước thải đạt chuẩn

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%.

Theo dự thảo, một trong những mục tiêu đáng chú ý là phấn đấu đến năm 2030, 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Bộ cũng dự kiến phối hợp kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải lớn từ các nhà máy công nghiệp, nhiệt điện, hóa chất và khai thác khoáng sản; áp dụng hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Trong lĩnh vực năng lượng, kế hoạch đặt mục tiêu tỷ trọng năng lượng tái tạo đạt tối thiểu 26,1% tổng cung năng lượng sơ cấp, đồng thời giảm mức tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1–1,5% mỗi năm. Các nhiệm vụ khác gồm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo đảm cung cấp điện thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.

Dự thảo kế hoạch đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp trong sản xuất công nghiệp. Trong đó, Bộ Công Thương dự kiến thực hiện chỉ tiêu 10% khu công nghiệp sinh thái, bao gồm chuyển đổi các khu hiện hữu và thành lập mới; khuyến khích sử dụng nguyên vật liệu tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng và vật liệu phát thải thấp.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và định mức tiêu hao năng lượng tại các phân ngành công nghiệp trọng điểm; tăng cường hậu kiểm dựa trên mức độ tuân thủ và số hóa dữ liệu giám sát xả thải.

Để huy động nguồn lực, dự thảo đề xuất phối hợp triển khai các cơ chế ưu đãi tài chính, trái phiếu xanh, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp phát thải thấp, năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics xanh. Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cũng được định hướng tiếp cận cơ chế hỗ trợ lãi suất để phát triển kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là nâng cao năng lực dự báo, phân tích và hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động ứng phó với các tiêu chuẩn, quy định và hàng rào kỹ thuật thương mại quốc tế về môi trường, khí hậu, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Dự thảo cũng đề cập việc hỗ trợ hiệp hội, doanh nghiệp xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại và tranh chấp thương mại liên quan đến tiêu chuẩn môi trường, chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ xanh và phát triển thị trường carbon.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo yêu cầu. Các đơn vị thuộc Bộ cùng Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp triển khai nhiệm vụ theo phân công.