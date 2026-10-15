Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện quy định mới về xuất khẩu gạo

Hội nghị phổ biến Nghị định số 365/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo và Thông tư số 65/2026/TT-BCT

Theo tin từ Cục Xuất nhập khẩu, Hội nghị do ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại), đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các Sở Công Thương tỉnh, thành phố, hiệp hội, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo và các thương nhân có nhu cầu tìm hiểu, tham gia thị trường kinh doanh gạo.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Xuất nhập khẩu đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 365/2026/NĐ-CP và Thông tư số 65/2026/TT-BCT, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị, hiệp hội và thương nhân cập nhật các quy định mới về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc phổ biến kịp thời các quy định mới có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo được thực hiện thống nhất, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tham gia phiên hỏi đáp, trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị định số 365/2026/NĐ-CP và Thông tư số 65/2026/TT-BCT. Các nội dung trao đổi tập trung vào những điểm mới trong quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, chế độ báo cáo và các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thông qua phiên hỏi đáp, các đại biểu có cơ hội trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước, làm rõ những nội dung cần lưu ý, đồng thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quy định mới, hạn chế những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động rà soát, nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 365/2026/NĐ-CP, Thông tư số 65/2026/TT-BCT và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm việc thực thi thống nhất, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo và thúc đẩy xuất khẩu gạo Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.