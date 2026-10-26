Bộ Công Thương hợp nhất Thông tư quy định về tạm ứng, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo đó, Thông tư này quy định việc tiếp nhận, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, quyết toán: tạm ứng, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước.

Thông tư áp dụng đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là thương nhân); ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản phong tỏa để tiếp nhận nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chi sử dụng, trích lập và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất các Thông tư quy định về tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước (Ảnh: VGP)

Theo Thông tư, việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc:

Thứ nhất, mọi hoạt động chi sử dụng và trích lập phải đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch nhằm hạn chế biến động giá xăng dầu bất thường trên thị trường.

Thứ hai, việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước thực hiện theo phương án do Bộ Công Thương ban hành.

Thứ ba, thương nhân thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước theo Văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương.

Thứ tư, việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước chi thực hiện một lần đối với một thương nhân bán ra đầu tiên tính trên một lít, kg xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế tiêu thụ tại thị trường nội địa trong thời gian trích lập, chi sử dụng theo quy định.

Thứ năm, thương nhân mở tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước tại Ngân hàng thương mại để tiếp nhận nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chi sử dụng, trích lập và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Ngân hàng thương mại thực hiện phong tỏa tài khoản này.

Tài khoản này độc lập với các tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đã mở tại Ngân hàng thương mại.

Thứ sáu, phần lãi phát sinh trên số dư tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước được ghi tăng vào tài khoản này.

Thứ bảy, việc hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước được thực hiện tập trung trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước của thương nhân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hướng dẫn thương nhân thực hiện tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Để tổ chức thực hiện, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm hướng dẫn các thương nhân thực hiện tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thương nhân.

Trên cơ sở báo cáo của thương nhân, hàng quý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổng hợp, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về số trích lập, số chi sử dụng, số lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân.

Đồng thời, theo dõi, hạch toán nguồn ngân sách nhà nước giao tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát thương nhân về tình hình thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước.

Trong đó, phương thức kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của thương nhân; hoặc qua làm việc, trao đổi trực tiếp với thương nhân. Trường hợp cần xác minh làm rõ số liệu, yêu cầu thương nhân báo cáo bổ sung. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu quản lý nhà nước tổ chức làm việc, trao đổi, kiểm tra trực tiếp tại thương nhân.

Kết quả kiểm tra, giám sát được thông báo để thương nhân cập nhật, điều chỉnh số liệu kịp thời; trường hợp phát hiện thương nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thì xem xét, xử lý theo quy định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu ban hành Quyết định giao dự toán; theo dõi, giám sát việc tạm ứng, hoàn ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu; xét duyệt, tổng hợp quyết toán năm ngân sách nhà nước theo quy định.

Phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khi có yêu cầu của các cơ quan chuyên ngành về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thương nhân từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

Thương nhân chấp hành nghiêm việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thương nhân có trách nhiệm chấp hành nghiêm việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước theo Văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu và các Văn bản thông báo liên quan của Bộ Công Thương, hoàn trả số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng thời hạn quy định.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý, đảm bảo số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước, tính chính xác của hồ sơ tài liệu báo cáo về Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước và số liệu, kết quả kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Định kỳ, trước ngày 15 hằng tháng, thương nhân báo cáo tình hình thực hiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước của tháng trước liền kề theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; gửi kèm bản sao kê tài khoản ngân hàng trong kỳ báo cáo và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Báo cáo gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) và Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua Fax hoặc thư điện tử - bản Scan theo địa chỉ:

- Địa chỉ tiếp nhận báo cáo qua thư điện tử của Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá): bcxangdau@mof.gov.vn.

- Địa chỉ tiếp nhận báo cáo qua thư điện tử của Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước): xangdau@moit.gov.vn.

Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 8, ngày 15 tháng 02 hằng năm, thương nhân có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu (bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách và Quỹ bình ổn giá xăng dầu) gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo ngày 15 tháng 8 được tổng hợp từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6. Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo ngày 15 tháng 02 được tổng hợp từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề. Báo cáo kiểm toán chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu bao gồm: số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ báo cáo, chi tiết sao kê tài khoản ngân hàng trong kỳ báo cáo; Báo cáo kiểm kê sản lượng, chủng loại xăng, dầu thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của từng kỳ điều hành.

Trường hợp vi phạm quy định tại Thông tư này, báo cáo sai lệch số liệu hoặc chậm nộp hoàn trả ngân sách nhà nước, căn cứ mức độ của hành vi sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý về giá, ngân sách, phí, lệ phí và hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động với vai trò là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc xử lý số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể: Trước khi thực hiện các thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thương nhân có trách nhiệm thực hiện kiểm toán chuyên đề đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước và gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Đồng thời, thương nhân phải chuyển nộp toàn bộ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước tại doanh nghiệp vào tài khoản của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở tại Kho bạc Nhà nước, gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) và Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);

b) Trường hợp thương nhân bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, khi có quyết định hoặc thông báo của Bộ Công Thương, thương nhân có trách nhiệm thực hiện kiểm toán chuyên đề đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước và gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Đồng thời, thương nhân phải chuyển nộp toàn bộ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước tại doanh nghiệp vào tài khoản của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở tại Kho bạc Nhà nước, gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) và Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);

c) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hết thời hạn hiệu lực theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu: Ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc trước ngày Giấy xác nhận hết hiệu lực, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thực hiện chốt số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước; lập báo cáo chốt số dư kèm theo sao kê tài khoản phong tỏa Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) và Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá).

Khi có quyết định hoặc thông báo của Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp không được cấp lại Giấy xác nhận hoặc không tiếp tục hoạt động với vai trò là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân có trách nhiệm thực hiện kiểm toán chuyên đề đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước và gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; đồng thời chuyển nộp toàn bộ số dư Quỹ vào tài khoản của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở tại Kho bạc Nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);

Trường hợp phát sinh kiến nghị tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước thì thương nhân quy định tại mục a, b, c khoản này thực hiện điều chỉnh, chuyển nộp bổ sung vào tài khoản của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại Kho bạc Nhà nước và báo cáo việc thực hiện điều chỉnh về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá).

Trên cơ sở báo cáo của thương nhân và báo cáo kiểm toán, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu số dư thực tế tại doanh nghiệp với số tiền thương nhân đã chuyển nộp vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước để yêu cầu đơn vị điều chỉnh nếu có chênh lệch về số liệu.

Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh, chia, tách doanh nghiệp, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước sẽ kết chuyển sang số dư của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là doanh nghiệp nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập doanh nghiệp), doanh nghiệp mua lại (trong trường hợp mua lại doanh nghiệp) và doanh nghiệp mới (trong trường hợp hợp nhất, liên doanh, chia, tách doanh nghiệp). Trên cơ sở báo cáo kiểm toán về Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước tại thương nhân, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

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