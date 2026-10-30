Bộ Công Thương hợp nhất quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Văn bản hợp nhất số 136/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu về nguyên vật liệu, chỉ tiêu chất lượng, ghi nhãn và quản lý chất lượng sản phẩm. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 136/2026/VBHN-TT-BCT ngày 26/10/2026, hợp nhất các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Văn bản tập hợp nội dung của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015, Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016, Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 và Thông tư số 62/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT quy định các giới hạn về chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi sinh, phương pháp thử, yêu cầu ghi nhãn và quản lý chất lượng đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue sử dụng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Kiểm soát nguyên vật liệu trong sản xuất

Đối với nguyên vật liệu, quy chuẩn quy định cụ thể yêu cầu về bột giấy sử dụng trong quá trình sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh. Bột giấy nguyên thủy, bột giấy tái chế và hỗn hợp bột giấy nguyên thủy với bột giấy tái chế được sử dụng theo các yêu cầu quy định.

Đáng chú ý, quy chuẩn không cho phép sử dụng bột giấy để sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh có nguồn gốc từ một số loại giấy đã qua sử dụng như: giấy và các tông đã qua sử dụng để chứa dầu, nhớt, mỡ, hóa chất, thực phẩm; giấy và các tông đã qua sử dụng có thành phần hoặc chất chống cháy; giấy và các tông đã bị cháy một phần; giấy và các tông có nguồn gốc từ thải y tế.

Quy định các chỉ tiêu kỹ thuật về chất lượng sản phẩm

Một trong những nội dung trọng tâm của QCVN 09:2015/BCT là hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue.

Về chỉ tiêu cơ lý, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền kéo, tỷ lệ độ bền kéo ướt/độ bền kéo khô và khả năng hấp thụ nước. Các mức quy định được phân chia theo từng nhóm sản phẩm và số lớp giấy.

Đối với chỉ tiêu hóa học, quy chuẩn quy định độ ẩm không lớn hơn 8%; pH nước chiết từ 6,5 đến 7,5; độ bền màu của giấy (loại được làm trắng bằng chất tăng trắng huỳnh quang) ở mức 4. Đồng thời, hàm lượng formaldehyt không lớn hơn 1,0 mg/dm², chì (Pb) không lớn hơn 0,003 mg/dm², cadimi (Cd) không lớn hơn 0,002 mg/dm² và thủy ngân (Hg) không lớn hơn 0,002 mg/dm².

Về chỉ tiêu vi sinh, tổng số vi khuẩn hiếu khí và tổng số nấm mốc cũng được quy định giới hạn cụ thể. Đối với khăn giấy và giấy tissue dùng cho gia công khăn giấy, tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn 3 x 10² CFU/g, tổng số nấm mốc không lớn hơn 10² CFU/g. Đối với giấy vệ sinh và giấy tissue dùng cho gia công giấy vệ sinh, các giới hạn tương ứng là 10³ CFU/g và 10² CFU/g.

Bên cạnh các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn quy định sản phẩm phải thực hiện ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Nội dung ghi nhãn tối thiểu phải có các thông tin: tên, địa chỉ nhà sản xuất; tên, địa chỉ nhà nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu; nhãn hiệu sản phẩm; số hiệu tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố áp dụng; dấu hợp quy (CR); định lượng của một lớp giấy; loại bột giấy sử dụng; số lớp của sản phẩm; ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Thực hiện công bố và chứng nhận hợp quy

Theo quy chuẩn, sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định. Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này có giá trị hiệu lực không quá ba năm kể từ ngày cấp.

Hoạt động lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp phải tuân thủ các phương pháp được quy định tại quy chuẩn. Việc thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm phải được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định.

Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, quy chuẩn yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, gia công sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue thực hiện đầy đủ các quy định về công bố hợp quy. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công Thương. Đồng thời, tổ chức, cá nhân phân phối sản phẩm phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn phù hợp với các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức thực hiện quy chuẩn. Căn cứ vào yêu cầu quản lý và thực tiễn, các cơ quan, tổ chức có liên quan có thể kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung nội dung quy chuẩn.

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