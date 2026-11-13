Bộ Công Thương hợp nhất quy định về báo cáo định kỳ và cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp

Thông tư này quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 303/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp.

Bộ Công Thương hợp nhất Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp - Ảnh minh họa

Thông tư quy định đối tượng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp cụ thể như sau:

(1) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã;

(3) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

(4) Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng (đầu năm) được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, định kỳ trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm, các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư này gửi Thống kê cấp cơ sở, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Định kỳ trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư này gửi Thống kê cấp cơ sở, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Công Thương.

Định kỳ trước ngày 25/6 và trước ngày 25/12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 03 và Biểu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 01 Ủy ban nhân dân cấp xã đầu mối thực hiện chế độ báo cáo quy định tạiđiểm này.

Định kỳ trước ngày 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm, Sở Công Thương báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 05 và Biểu số 06 Phụ lục I kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp).

Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia, thư điện tử hoặc phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước đã được xây dựng và vận hành thì Sở Công Thương gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) thông qua cập nhật dữ liệu, gửi báo cáo tại Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Về xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước, Cục Công nghiệp phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh vào Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2024; bãi bỏ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng quy định tại văn bản mới.

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