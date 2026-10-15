Bộ Công Thương hợp nhất quy định về an toàn thuốc nổ Pentrit trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Các quy định về an toàn thuốc nổ Pentrit được Bộ Công Thương hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 103/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 về các quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026. Thông tư số 45/2026/TT-BCT đã được đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-18:2023/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ Pentrit có mã HS 3602.00.00. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ Pentrit trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

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Quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng thuốc nổ Pentrit

Theo QCVN 12-18:2023/BCT, thuốc nổ Pentrit phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Điều 5 của quy chuẩn, bao gồm những yêu cầu về nhiệt độ nóng chảy, độ axit, hàm lượng tạp chất, độ nhạy va đập, khả năng sinh công và tốc độ nổ.

Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm được thực hiện theo các phương pháp thử quy định tại quy chuẩn. Quá trình thử nghiệm phải tuân thủ các quy định về an toàn; phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn cũng quy định về bao gói, bảo quản và ghi nhãn sản phẩm. Việc ghi nhãn thuốc nổ Pentrit thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/11/2021 và QCVN 01:2019/BCT.

Đối với công tác quản lý chất lượng, thuốc nổ Pentrit phải được công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Điều 5, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

Việc ghi nhãn và kiểm tra chất lượng thuốc nổ Pentrit lưu thông trên thị trường được thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quy định về công bố, chứng nhận hợp quy và trách nhiệm thực hiện

Theo quy chuẩn, việc công bố hợp quy đối với thuốc nổ Pentrit được thực hiện theo quy định tương ứng với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu.

Cụ thể, sản phẩm sản xuất trong nước thực hiện công bố hợp quy theo điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Đối với sản phẩm nhập khẩu, việc công bố hợp quy được thực hiện theo khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

Về chứng nhận hợp quy, thuốc nổ Pentrit sản xuất trong nước và nhập khẩu được chứng nhận theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong đó, phương thức 5 kết hợp thử nghiệm mẫu đại diện với đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý và thực hiện giám sát; phương thức 7 thực hiện chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Đối với sản phẩm được chứng nhận theo phương thức 5, hoạt động đánh giá giám sát được thực hiện trong thời gian giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực. Thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ khi giấy chứng nhận có hiệu lực; các lần tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc lần đánh giá trước đó.

Về trách nhiệm thực hiện, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ Pentrit phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổ chức sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm đăng ký bản công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương thực hiện tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục và tuân thủ quy định về quản lý chất lượng thuốc nổ Pentrit của doanh nghiệp trên địa bàn.

Thông tư số 30/2023/TT-BCT và QCVN 12-18:2023/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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