Bộ Công Thương hợp nhất quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Octogen (HMX)

Văn bản hợp nhất số 102/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 29/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Octogen (HMX), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026. Thông tư số 45/2026/TT-BCT đã được đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quy chuẩn có ký hiệu QCVN 12-17:2023/BCT, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ Octogen có mã HS 3602.00.00.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ Octogen trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng thuốc nổ Octogen

Theo QCVN 12-17:2023/BCT, thuốc nổ Octogen phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Điều 5 của quy chuẩn. Các chỉ tiêu này bao gồm những yêu cầu về đặc tính sản phẩm, thành phần, chất lượng và tính năng kỹ thuật.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-17:2023/BCT quy định các yêu cầu về an toàn, chất lượng và quản lý đối với thuốc nổ Octogen (HMX).Ảnh minh họa: Open AI

Việc xác định các chỉ tiêu được thực hiện theo những phương pháp thử quy định tại quy chuẩn, làm căn cứ kiểm tra, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của sản phẩm.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định về bao gói, bảo quản và ghi nhãn thuốc nổ Octogen. Việc ghi nhãn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/11/2021 và QCVN 01:2019/BCT.

Đáng chú ý, theo quy định về quản lý tại Điều 8, thuốc nổ Octogen phải được công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Điều 5, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

Việc ghi nhãn và kiểm tra chất lượng thuốc nổ Octogen lưu thông trên thị trường được thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quy định về công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy và giám sát chất lượng

Theo Điều 9 của quy chuẩn, việc công bố hợp quy đối với thuốc nổ Octogen được thực hiện theo quy định tương ứng với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu.

Cụ thể, đối với thuốc nổ Octogen sản xuất trong nước, việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Đối với thuốc nổ Octogen nhập khẩu, việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

Về chứng nhận hợp quy, quy chuẩn quy định thuốc nổ Octogen sản xuất trong nước và nhập khẩu được chứng nhận theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trong đó, phương thức 5 là hình thức chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện kết hợp đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý và thực hiện giám sát. Phương thức 7 là hình thức chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Đối với việc sử dụng dấu hợp quy, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Quy chuẩn cũng bổ sung quy định về tần suất giám sát đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5.

Theo đó, trong thời gian giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực, hoạt động đánh giá giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý.

Thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm bắt đầu hiệu lực của giấy chứng nhận. Các lần đánh giá giám sát tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc lần đánh giá giám sát trước đó.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước

Theo Điều 11 của quy chuẩn, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ Octogen phải tuân thủ các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với tổ chức sản xuất, nhập khẩu thuốc nổ Octogen, quy chuẩn yêu cầu đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, Điều 11a quy định Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đăng ký theo các Điều 11, 12, 13 và 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục công bố hợp quy và kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng thuốc nổ Octogen của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Thông tư số 29/2023/TT-BCT và QCVN 12-17:2023/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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