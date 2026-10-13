Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Văn bản hợp nhất số 82/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất quy định tại Thông tư số 34/2020/TT-BCT và Thông tư số 45/2026/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, mã số QCVN 04:2020/BCT. Ảnh minh họa

Ngày 14/9/2026, Bộ Công Thương xác thực Văn bản hợp nhất số 82/2026/VBHN-TT-BCT, hợp nhất Thông tư số 34/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên và Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2020/BCT về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên.

Theo văn bản hợp nhất, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên có mã số QCVN 04:2020/BCT, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử đối với thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, có mã HS 3602.00.00.

Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thuốc nổ nhũ tương

QCVN 04:2020/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, gồm khối lượng riêng, tốc độ nổ, khả năng sinh công bằng con lắc xạ so sánh với TNT tiêu chuẩn, độ nén trụ chì, khoảng cách truyền nổ, độ nhạy kích nổ và thời gian chịu nước.

Theo Bảng 1 của Quy chuẩn, khối lượng riêng của sản phẩm nằm trong khoảng từ 1,05 đến 1,30 g/cm³; tốc độ nổ từ 3.800 m/s trở lên; khả năng sinh công bằng con lắc xạ từ 101% trở lên; độ nén trụ chì từ 14 mm trở lên; khoảng cách truyền nổ từ 4 cm trở lên. Đối với độ nhạy kích nổ, sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu kích nổ bằng kíp nổ số 8, dây nổ 10 g/m. Thời gian chịu nước được quy định từ 12 giờ trở lên.

Quy chuẩn cũng quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, trong đó có xác định khối lượng riêng, khả năng sinh công, độ nén trụ chì, tốc độ nổ, khoảng cách truyền nổ và khả năng chịu nước. Các phương pháp thử được thực hiện theo những tiêu chuẩn, tài liệu viện dẫn tương ứng trong Quy chuẩn.

Quy định về quản lý và chứng nhận hợp quy

Về quản lý chất lượng, thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định của Quy chuẩn và pháp luật có liên quan.

Quy chuẩn quy định việc công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy và sử dụng dấu hợp quy. Đối với hoạt động chứng nhận hợp quy, văn bản nêu các yêu cầu về phương thức chứng nhận, đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý, lấy mẫu thử nghiệm và giám sát theo quy định tương ứng.

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn quy định về tần suất giám sát trong hoạt động chứng nhận hợp quy. Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5, việc giám sát được thực hiện theo các yêu cầu được quy định tại văn bản.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước

Theo Quy chuẩn, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên có trách nhiệm tuân thủ các quy định kỹ thuật và yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, tổ chức sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. Đối với tổ chức sản xuất, nhập khẩu, văn bản cũng quy định trách nhiệm đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định được viện dẫn tại Quy chuẩn.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và thực hiện các nhiệm vụ quản lý liên quan theo quy định.

Theo Điều 18 của QCVN 04:2020/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021. Trong quá trình thực hiện, trường hợp tổ chức, cá nhân có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết. Xem chi tiết tại đây