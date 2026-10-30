Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 124/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò, ký hiệu QCVN 03:2017/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất số 124/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 30/2017/TT-BCT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; và Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính một số điều của Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026, Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026, Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QCVN 03:2017/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn áp dụng đối với vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định, sửa chữa, sử dụng, bảo dưỡng, đóng gói, vận chuyển, bảo quản và quản lý vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò.

Về nội dung kỹ thuật, quy chuẩn được xây dựng theo các nhóm thiết bị và bộ phận, bao gồm vì chống thủy lực đơn, giàn và giá chống thủy lực, cột chống và kích thủy lực, hệ thống điều khiển thủy lực và van. Các yêu cầu được quy định đối với những đặc tính như chiều dài, tải trọng, khả năng chịu tải, độ kín, độ bền, khả năng làm việc, vật liệu chế tạo, cấu tạo và các thông số vận hành. Quy chuẩn cũng đề cập đến những bộ phận, chi tiết của thiết bị như thân cột, piston, van, đường ống và các cơ cấu điều khiển.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn dành nội dung riêng cho hoạt động kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định vì chống thủy lực. Các nội dung này bao gồm kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng, kiểm tra khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng; đồng thời quy định phương pháp kiểm tra, thử nghiệm đối với từng nhóm thiết bị, bộ phận. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm tương ứng được quy định trong quy chuẩn.

Về quản lý và sử dụng, văn bản quy định yêu cầu đối với chất lượng, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản, quản lý và sử dụng an toàn vì chống thủy lực. Đồng thời, quy chuẩn xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến vì chống thủy lực và tổ chức thực hiện. Đây là những nội dung nhằm bảo đảm các hoạt động liên quan đến thiết bị được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật và quy định quản lý đã ban hành.

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