Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Văn bản hợp nhất số 117/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất các quy định về an toàn trạm cấp LPG tại Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương với những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026; Thông tư số 46/2026/TT-BCT được đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2012/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và an toàn áp dụng đối với trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ bồn chứa hoặc hệ thống dàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trực tiếp qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sở hữu, sử dụng trạm cấp LPG.

Quy chuẩn QCVN 10:2012/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn trạm cấp LPG trong thiết kế, lắp đặt và vận hành. (Ảnh minh họa)

Quy định về an toàn trạm cấp LPG trong thiết kế, lắp đặt và vận hành

Theo QCVN 10:2012/BCT, các thiết bị trạm cấp LPG phải tuân theo các quy định tại quy chuẩn và các quy định có liên quan. Tất cả thiết bị, phụ kiện làm việc trực tiếp với LPG sử dụng cho trạm cấp LPG phải là loại chuyên dùng cho LPG.

Về hồ sơ thiết kế, bản vẽ mặt bằng và hồ sơ công nghệ phải được lưu giữ tại trạm cấp LPG. Hồ sơ thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy phê duyệt.

Đối với trạm cấp LPG có bồn chứa, Điều 6 của quy chuẩn quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, lắp đặt bồn chứa và các thiết bị liên quan.

Theo đó, bồn chứa LPG phải được thiết kế, chế tạo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được viện dẫn tại quy chuẩn, đồng thời đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu áp lực, các thiết bị đo lường, van an toàn và những bộ phận bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Quy chuẩn cũng quy định về các hạng mục của trạm cấp LPG như hàng rào bảo vệ, máy hóa hơi, van điều áp, hệ thống đường ống và thiết bị đường ống.

Đối với trạm cấp LPG có hệ thống dàn chai chứa, Điều 7 quy định các yêu cầu về sức chứa tối đa, kết cấu trạm, mái che và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

Tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10, quy chuẩn quy định những yêu cầu đối với máy hóa hơi, van điều áp và hệ thống ống, thiết bị đường ống của trạm cấp LPG.

Bên cạnh đó, Điều 11 quy định về lắp đặt bồn chứa, máy hóa hơi và đường ống. Việc lắp đặt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và khoảng cách an toàn tương ứng được quy định trong quy chuẩn.

Đối với công tác kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định, Điều 12 quy định các yêu cầu đối với trạm cấp LPG, bồn chứa, đường ống, máy hóa hơi và các thiết bị liên quan trước khi đưa vào sử dụng cũng như trong quá trình hoạt động.

Về vận hành, Điều 13 yêu cầu trạm cấp LPG phải có quy trình vận hành và quy trình xử lý sự cố đặt tại vị trí dễ thấy trong trạm. Người thực hiện công việc vận hành phải được đào tạo chuyên môn, huấn luyện an toàn và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đáng chú ý, Điều 14 quy định các yêu cầu về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy, trong đó bao gồm việc phân loại vùng nguy hiểm, yêu cầu đối với thiết bị điện, nối đất, chống sét và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại trạm cấp LPG.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn trạm cấp LPG

Theo Chương IV của QCVN 10:2012/BCT, tổ chức, cá nhân sở hữu trạm cấp LPG và tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lắp đặt, vận hành, sử dụng trạm cấp LPG phải tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng và yêu cầu kỹ thuật tại Chương II của quy chuẩn.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, Điều 19 quy định tổ chức, cá nhân phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu tại Chương II của quy chuẩn; bảo đảm các yêu cầu an toàn của trạm cấp LPG theo đúng nội dung công bố và thực hiện trách nhiệm theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Điều 20, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các thiết bị lắp đặt trong trạm cấp LPG phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương II của quy chuẩn và bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với công tác quản lý an toàn, Điều 21 yêu cầu tổ chức, cá nhân sở hữu trạm cấp LPG thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 22 quy định cán bộ quản lý, người vận hành thiết bị và những người liên quan trong trạm cấp LPG phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Điều 23 quy định Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệpcó trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn trên địa bàn quản lý theo Điều 24.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được viện dẫn tại quy chuẩn, Điều 25 quy định trường hợp có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Đáng chú ý, tại Chương III về quy định quản lý, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 đã được bãi bỏ theo nội dung thể hiện trong văn bản hợp nhất.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư số 49/2012/TT-BCT và QCVN 10:2012/BCT có hiệu lực từ ngày 14/2/2013. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 46/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Xem toàn bộ nội dung Văn bản hợp nhất tại đây.