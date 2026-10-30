Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ, ký hiệu QCVN 02:2016/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ; Thông tư số 14/2019/TT-BCT ngày 14/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026; cùng Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính một số điều của Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026.

Theo QCVN 02:2016/BCT, quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định tời trục mỏ trên lãnh thổ Việt Nam. Nội dung quy chuẩn bao quát các yêu cầu đối với nhiều loại tời trục mỏ, được phân loại theo vị trí lắp đặt, độ dốc của giếng mỏ, công dụng và kết cấu tang.

Quy chuẩn quy định các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn đối với kết cấu, thiết bị của tời trục mỏ. Các nội dung chính gồm giếng và thiết bị lắp đặt trong giếng; vật liệu và kết cấu giếng đứng, giếng nghiêng; thiết kế, chế tạo tời trục mỏ; hệ thống bảo vệ và báo hiệu; toa xe, thùng trục chở người và hàng; cáp thép, cơ cấu treo và móc nối. Bên cạnh đó, văn bản đề cập đến các yêu cầu trong vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm thiết bị.

Về quản lý và tổ chức thực hiện, quy chuẩn quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời đặt ra các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh và kiểm định tời trục mỏ. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tuân thủ những quy định tương ứng trong quá trình thực hiện hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn.

Theo văn bản, QCVN 02:2016/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Các nội dung sửa đổi tại Thông tư số 44/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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