Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 96/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT). Ảnh minh họa.

Văn bản hợp nhất các quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, nội dung sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 và nội dung đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026. Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

QCVN 12-12:2022/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ TNT. Quy chuẩn áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ TNT trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu đối với thuốc nổ TNT, gồm điểm nóng chảy hoặc điểm đông đặc, độ axit, hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi, chất không tan trong axeton, khả năng sinh công và tốc độ nổ. Các chỉ tiêu được quy định cụ thể nhằm làm căn cứ đánh giá đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định phương pháp thử tương ứng để xác định từng chỉ tiêu kỹ thuật; yêu cầu về đóng thỏi, bao gói và ghi nhãn sản phẩm. Nội dung quản lý bao gồm công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, giám sát và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc nổ TNT.

Theo quy chuẩn, việc công bố và chứng nhận hợp quy được thực hiện theo các quy định pháp luật được viện dẫn trong văn bản. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng có trách nhiệm tuân thủ những yêu cầu về kỹ thuật, quản lý chất lượng, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

Văn bản hợp nhất số 96/2026/VBHN-TT-BCT tạo thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng các quy định về an toàn đối với thuốc nổ TNT, góp phần thống nhất việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy chuẩn hiện hành.