Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 94/2026/VBHN-TT-BCT, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất số 94/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất nội dung Thông tư số 23/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời và các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quy chuẩn được hợp nhất có ký hiệu QCVN 12-10:2022/BCT, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ nhũ tương rời có mã HS 3602.00.00. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ nhũ tương rời trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thuốc nổ nhũ tương rời

Theo quy chuẩn, thuốc nổ nhũ tương rời là thuốc nổ được tạo thành từ hỗn hợp chất nhũ tương nền với ANFO hoặc chất nhũ tương nền với amoni nitrat dạng hạt xốp, được nhạy hóa bởi chất thử nhạy và nạp trực tiếp xuống lỗ khoan.

Quy chuẩn quy định thành phần nguyên liệu chế tạo, chỉ tiêu kỹ thuật của chất nhũ tương nền và các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thuốc nổ nhũ tương rời. Các chỉ tiêu của chất nhũ tương nền bao gồm độ nhớt, khối lượng riêng, cỡ hạt và độ điện dung.

Đối với thuốc nổ nhũ tương rời, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu về khối lượng riêng, tốc độ nổ đo trong lỗ khoan và độ nhạy kích nổ. Việc xác định các chỉ tiêu được thực hiện theo những phương pháp thử tương ứng quy định trong quy chuẩn.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định về an toàn trong quá trình thử nghiệm và sử dụng phương tiện đo. Việc thử nghiệm, tiêu hủy mẫu không đạt yêu cầu phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp tại QCVN 01:2019/BCT. Phương tiện đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường trong suốt quá trình sử dụng.

Tăng cường yêu cầu về quản lý chất lượng và công bố hợp quy

Theo quy chuẩn, thuốc nổ nhũ tương rời phải được công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trước khi lưu thông trên thị trường.

Việc công bố hợp quy đối với sản phẩm thuốc nổ nhũ tương rời sản xuất trong nước được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy đối với thuốc nổ nhũ tương rời sản xuất trong nước được thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5, trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, sản phẩm phải được đánh giá giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu giám sát có thể được lấy tại nơi sản xuất, trên thị trường hoặc tại cả hai địa điểm.

Thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần đánh giá giám sát tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt đánh giá giám sát trước đó.

Quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý

Quy chuẩn yêu cầu tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ nhũ tương rời tuân thủ các quy định kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổ chức sản xuất có trách nhiệm đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng thuốc nổ nhũ tương rời của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-10:2022/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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