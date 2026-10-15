Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 97/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất các quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 và đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

QCVN 12-13:2022/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ Hexogen. Quy chuẩn áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến thuốc nổ Hexogen trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu đối với thuốc nổ Hexogen, gồm nhiệt độ nóng chảy, độ axit, hàm lượng tạp chất không tan trong axeton, hàm lượng tro, độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast, khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật, độ nén trụ chì và tốc độ nổ. Trong đó, nhiệt độ nóng chảy không nhỏ hơn 200°C; độ axit nitric và độ axit sunfuric đều không lớn hơn 0,05%; hàm lượng tạp chất không tan trong axeton không lớn hơn 0,15%; hàm lượng tro không lớn hơn 0,05%; tốc độ nổ ở mật độ 1,60 g/cm³ nằm trong khoảng 7.900 - 8.300 m/s.

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, quy chuẩn quy định phương pháp thử tương ứng để xác định các đặc tính của sản phẩm; yêu cầu về bao gói, bảo quản và phương tiện vận chuyển; đồng thời quy định các nội dung quản lý chất lượng, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy và giám sát chất lượng.

Văn bản cũng xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc nổ Hexogen và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện quy chuẩn. Theo nội dung được hợp nhất, QCVN 12-13:2022/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Việc hợp nhất các quy định tạo thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng thống nhất những yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với thuốc nổ Hexogen theo quy định hiện hành.

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