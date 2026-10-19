Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Amonit AD1

Các quy định về an toàn thuốc nổ Amonit AD1 được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 108/2026/VBHN-TT-BCT trên cơ sở Thông tư số 30/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Amonit AD1 và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026; Thông tư số 45/2026/TT-BCT đã được đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương.

Hoạt động khai thác khoáng sản. Quy chuẩn QCVN 12-23:2024/BCT quy định các yêu cầu về an toàn và quản lý chất lượng đối với thuốc nổ Amonit AD1. (Ảnh minh họa)

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng thuốc nổ Amonit AD1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-23:2024/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ Amonit AD1 có mã HS 3602.00.00.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ Amonit AD1 trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo QCVN 12-23:2024/BCT, thuốc nổ Amonit AD1 phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Điều 5 của quy chuẩn. Việc xác định các chỉ tiêu này được thực hiện theo các phương pháp thử tương ứng tại Điều 7, làm căn cứ đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật.

Quy chuẩn đồng thời quy định về bao gói, đóng thỏi và các yêu cầu an toàn trong quá trình thử nghiệm. Các phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Đối với công tác quản lý chất lượng, Điều 8 của quy chuẩn quy định thuốc nổ Amonit AD1 phải được công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Điều 5, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

Việc ghi nhãn và kiểm tra chất lượng thuốc nổ Amonit AD1 lưu thông trên thị trường được thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong đó, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường thực hiện theo khoản 3 Điều 69 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Quy định về công bố, chứng nhận hợp quy và trách nhiệm thực hiện

Theo Điều 9 của quy chuẩn, việc công bố hợp quy đối với thuốc nổ Amonit AD1 được thực hiện theo quy định tương ứng với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu.

Cụ thể, sản phẩm sản xuất trong nước thực hiện công bố hợp quy theo điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Đối với sản phẩm nhập khẩu, việc công bố hợp quy được thực hiện theo khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

Về chứng nhận hợp quy, thuốc nổ Amonit AD1 sản xuất trong nước và nhập khẩu được chứng nhận theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trong đó, phương thức 5 kết hợp thử nghiệm mẫu đại diện với đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý và thực hiện giám sát. Phương thức 7 thực hiện chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Đối với trường hợp chứng nhận theo phương thức 5, trong thời gian giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực, hoạt động đánh giá giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý.

Thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần đánh giá giám sát tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc lần đánh giá giám sát trước đó.

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Trách nhiệm thực hiện, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ Amonit AD1

Về trách nhiệm thực hiện, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ Amonit AD1 phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức sản xuất, nhập khẩu thuốc nổ Amonit AD1 phải đăng ký bản công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy và việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Đáng chú ý, Điều 14 của quy chuẩn quy định chuyển tiếp đối với sản phẩm thuốc nổ Amonit AD1 đã được công bố hợp quy trước ngày 1/7/2025 theo QCVN 07:2015/BCT. Các sản phẩm này được tiếp tục sử dụng theo thời hạn sử dụng đã được công bố.

Xem toàn bộ chi tiết văn bản hợp nhất tại đây

Thông tư số 30/2024/TT-BCT và QCVN 12-23:2024/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thay thế Thông tư số 19/2015/TT-BCT ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.