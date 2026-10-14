Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu nổ

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 99/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu nổ, ký hiệu QCVN 12-15:2023/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất các quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 và đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

QCVN 12-15:2023/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với dây dẫn tín hiệu nổ. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dây dẫn tín hiệu nổ trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu cơ bản gồm đường kính ngoài, tốc độ truyền tín hiệu, độ bền kéo đứt và độ nhạy nổ. Trong đó, đường kính ngoài của dây dẫn tín hiệu nổ từ 3,0 đến 3,2 mm; tốc độ truyền tín hiệu không nhỏ hơn 1.600 m/s; độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 180 N. Đối với độ nhạy nổ, dây dẫn tín hiệu nổ phải đáp ứng yêu cầu về khả năng truyền nổ và nổ hoàn toàn theo quy định.

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, quy chuẩn quy định phương pháp thử tương ứng để xác định đường kính ngoài, tốc độ truyền tín hiệu, độ bền kéo đứt, độ nhạy nổ và khả năng chịu chấn động. Các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn và quản lý chất lượng cũng được quy định nhằm phục vụ việc kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

Về quản lý, văn bản đề cập đến công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, giám sát và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu dây dẫn tín hiệu nổ. Đồng thời, quy chuẩn quy định việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn trong bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Theo văn bản hợp nhất, QCVN 12-15:2023/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Các sản phẩm dây dẫn tín hiệu nổ đã được công bố hợp quy theo quy chuẩn trước đó được tiếp tục sử dụng theo thời hạn sử dụng đã công bố.

Xen chi tiết Văn bản hợp nhất tại đây