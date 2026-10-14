Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kíp nổ vi sai phi điện dùng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 107/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất quy định tại Thông tư số 34/2023/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ, cùng các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản hợp nhất số 107/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 về Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ.

Văn bản hợp nhất được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 34/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024; đồng thời cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 và nội dung đính chính liên quan tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 34/2023/TT-BCT có ký hiệu QCVN 12-22:2023/BCT. Nội dung quy chuẩn gồm các quy định chung, quy định về kỹ thuật, quy định về quản lý, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành.

Quy định phạm vi áp dụng và các chỉ tiêu kỹ thuật

Theo QCVN 12-22:2023/BCT, các chỉ tiêu kỹ thuật của kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ được quy định tại Bảng 1 của quy chuẩn.

Các chỉ tiêu bao gồm cường độ nổ, đường kính ngoài kíp, đường kính dây dẫn tín hiệu nổ, tốc độ dẫn nổ, độ bền mối ghép miệng, khả năng chịu nước và thời gian giữ chậm.

Cụ thể, quy chuẩn quy định cường độ nổ xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì 8 mm và đường kính ngoài của kíp; đường kính ngoài kíp từ 7,0 đến 7,5 mm; đường kính dây dẫn tín hiệu nổ là 3,0 ± 0,2 mm; tốc độ dẫn nổ không nhỏ hơn 1.600 m/s; độ bền mối ghép miệng đạt 2,0 kg.

Về khả năng chịu nước, kíp phải có khả năng chịu nước ở độ sâu 20,0 m, tương đương áp suất 2,0 atm, trong thời gian 8 giờ.

Đối với thời gian giữ chậm, quy chuẩn quy định các mức thời gian từ 25 ms đến 9.600 ms, tương ứng với các dải giá trị cụ thể tại Bảng 1. Việc đánh giá chỉ tiêu này được thực hiện theo phương pháp thử quy định tại quy chuẩn.

Các chỉ tiêu kỹ thuật là căn cứ để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu của quy chuẩn, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo các phương pháp đã quy định.

Quy định về bao gói, ghi nhãn và phương pháp thử

Quy chuẩn quy định kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ được bao gói theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT và các quy định pháp luật hiện hành về vật liệu nổ công nghiệp.

Đối với ghi nhãn, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu được quy định tại quy chuẩn và các văn bản pháp luật có liên quan.

Về phương pháp thử, QCVN 12-22:2023/BCT quy định cụ thể việc xác định cường độ nổ, đường kính ngoài kíp, đường kính dây dẫn tín hiệu nổ, tốc độ dẫn nổ, độ bền mối ghép miệng, khả năng chịu nước và thời gian giữ chậm.

Các phép thử được thực hiện bằng thiết bị, dụng cụ và quy trình được quy định tương ứng với từng chỉ tiêu. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá sản phẩm có đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn hay không.

Quy chuẩn đồng thời quy định việc xác định độ bền mối ghép miệng, đánh giá khả năng chịu nước của kíp và xác định thời gian giữ chậm theo các phương pháp thử cụ thể. Việc thử nghiệm phải tuân thủ trình tự, điều kiện và yêu cầu kỹ thuật được nêu trong quy chuẩn.

Yêu cầu quản lý chất lượng và công bố hợp quy

Về quản lý chất lượng, quy chuẩn quy định kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ phải được quản lý theo các quy định pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và vật liệu nổ công nghiệp.

Việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật và các yêu cầu quản lý được nêu trong quy chuẩn.

Quy chuẩn cũng quy định việc kiểm tra chất lượng sản phẩm kíp nổ vi sai phi điện trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu theo các quy định pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kíp nổ vi sai phi điện thuộc phạm vi điều chỉnh có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng, công bố hợp quy và ghi nhãn theo quy định.

Đối với việc sử dụng sản phẩm, quy chuẩn yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, bảo đảm sản phẩm được sử dụng đúng mục đích và theo các yêu cầu quản lý có liên quan.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý

Theo quy chuẩn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với quy chuẩn và thực hiện các yêu cầu quản lý theo quy định.

Các cơ quan quản lý có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm thuộc phạm vi được phân công; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện quy chuẩn theo quy định. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy định của quy chuẩn và các văn bản pháp luật liên quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quản lý vật liệu nổ công nghiệp.