Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kíp nổ điện vi sai an toàn

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 98/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp nổ điện vi sai an toàn. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất các quy định tại Thông tư số 26/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, nội dung sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 và nội dung đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

QCVN 12-14:2023/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với kíp nổ điện vi sai an toàn. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kíp nổ điện vi sai an toàn trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu như cường độ nổ, đường kính ngoài, chiều dài kíp, chiều dài dây dẫn, độ bền mối ghép miệng, điện trở, dòng điện an toàn, dòng điện bảo nổ, khả năng chịu nước và chịu chấn động, thời gian giữ chậm cũng như khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan. Các chỉ tiêu được quy định cụ thể nhằm làm căn cứ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định phương pháp thử tương ứng với từng chỉ tiêu kỹ thuật, yêu cầu về bao gói, ghi nhãn và các nội dung quản lý chất lượng. Văn bản cũng đề cập đến công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, giám sát chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo văn bản hợp nhất, Thông tư số 26/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-14:2023/BCT là căn cứ để các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng thực hiện các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với kíp nổ điện vi sai an toàn theo quy định.

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