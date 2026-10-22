Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với kíp nổ đốt số 8

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 114/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ đốt số 8. Ảnh minh họa

Văn bản được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 36/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ đốt số 8; Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 11/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp; và Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 11/9/2026.

QCVN 12-29:2024/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với kíp nổ đốt số 8. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến kíp nổ đốt số 8 trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu đối với kíp nổ đốt số 8, trong đó có cường độ nổ, đường kính ngoài, chiều dài kíp và khả năng chịu chấn động. Quy chuẩn cũng nêu các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn và những phương pháp thử nhằm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, kiểm tra kích thước, khả năng chịu chấn động và đánh giá tình trạng của kíp nổ sau thử nghiệm.

Về quản lý, văn bản quy định nội dung liên quan đến công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, ghi nhãn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kíp nổ đốt số 8. Đồng thời, quy chuẩn xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành quy định.

Theo văn bản, QCVN 12-29:2024/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Các sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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