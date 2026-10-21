Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với kíp nổ điện vi sai

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 113/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện vi sai. Ảnh minh họa

Văn bản được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 35/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện vi sai; Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp; và Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính một số điều của Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026.

Theo QCVN 12-28:2024/BCT, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với kíp nổ điện vi sai. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến kíp nổ điện vi sai trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về kỹ thuật, quy chuẩn đưa ra các chỉ tiêu đối với sản phẩm, gồm cường độ nổ, đường kính ngoài, chiều dài kíp, chiều dài dây dẫn, độ bền mối ghép miệng kíp, điện trở, dòng điện an toàn, dòng điện đảm bảo nổ, thời gian giữ chậm và khả năng chịu chấn động. Các chỉ tiêu được quy định cụ thể tại Bảng 1 của quy chuẩn, làm căn cứ đánh giá sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật tương ứng.

Quy chuẩn cũng quy định phương pháp thử để xác định các chỉ tiêu này. Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra cường độ nổ, kích thước kíp và dây dẫn, độ bền mối ghép, điện trở, dòng điện an toàn, dòng điện đảm bảo nổ, thời gian giữ chậm và khả năng chịu chấn động. Bên cạnh đó, văn bản đề cập đến yêu cầu về bao gói, ghi nhãn và các quy định an toàn trong quá trình thử nghiệm, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp không phù hợp với quy định.

Về quản lý, QCVN 12-28:2024/BCT quy định việc công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kíp nổ điện vi sai. Văn bản đồng thời xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy chuẩn.

Theo văn bản, QCVN 12-28:2024/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Các sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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