Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 132/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 22:2023/BCT. Ảnh minh họa.

Văn bản hợp nhất số 132/2026/VBHN-TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 36/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; cùng nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 9/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được hợp nhất có ký hiệu QCVN 22:2023/BCT, quy định về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. Nội dung quy chuẩn bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích thuật ngữ, quy định kỹ thuật an toàn, yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm, quy định về quản lý, ghi nhãn, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Về kỹ thuật, quy chuẩn quy định các yêu cầu đối với kết cấu phòng nổ, mối ghép phòng nổ, vật liệu chế tạo, hệ thống cách điện và các bộ phận của động cơ điện phòng nổ. Đồng thời, văn bản đề cập các thông số kỹ thuật cơ bản, yêu cầu về điều kiện vận hành, kiểm tra và thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, kinh doanh và sử dụng động cơ điện phòng nổ trong mỏ hầm lò; đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Việc hợp nhất các quy định tại những văn bản liên quan giúp tập hợp nội dung quy chuẩn trong một văn bản thống nhất, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và áp dụng. Các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh cần nghiên cứu, thực hiện các yêu cầu tương ứng theo quy định tại QCVN 22:2023/BCT và các văn bản pháp luật có liên quan.

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