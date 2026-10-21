Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với dây cháy chậm công nghiệp

Bộ Công Thương ban hành ban bản hợp nhất số 115/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây cháy chậm công nghiệp. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất số 115/2026/VBHN-TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 37/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây cháy chậm công nghiệp; Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp; cùng Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026.

Theo QCVN 12-30:2024/BCT, quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến dây cháy chậm công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung quy chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của dây cháy chậm công nghiệp, trong đó có đường kính ngoài, đường kính lõi thuốc, tốc độ cháy, khả năng cháy đều và cháy hoàn toàn, cường độ phun lửa và thời gian chịu nước ở độ sâu 1 m.

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, quy chuẩn quy định yêu cầu về bao gói, ghi nhãn và phương pháp thử để xác định các thông số của sản phẩm. Các nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra kích thước, xác định tốc độ cháy, khả năng cháy đều và cháy hoàn toàn, cường độ phun lửa, khả năng chịu nước và đánh giá kết quả thử nghiệm theo các yêu cầu quy định tại quy chuẩn.

Về quản lý, văn bản quy định trách nhiệm công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy và giám sát việc thực hiện các yêu cầu liên quan. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu dây cháy chậm công nghiệp có trách nhiệm tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm và các yêu cầu quản lý tương ứng. Quy chuẩn cũng nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên ngành trong phối hợp, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy định.

Theo văn bản, QCVN 12-30:2024/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Các sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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