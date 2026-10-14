Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 101/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 21:2023/BCT. Văn bản hệ thống hóa các quy định liên quan, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và áp dụng trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu và sử dụng cáp điện phòng nổ.

QCVN 21:2023/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về an toàn đối với cáp điện sử dụng trong mỏ hầm lò. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, sử dụng cáp điện phòng nổ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung quy chuẩn bao quát các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp điện phòng nổ, từ cấu tạo, vật liệu cách điện, ruột dẫn, thông số kích thước đến khả năng đáp ứng điều kiện sử dụng. Đồng thời, quy chuẩn quy định yêu cầu về lắp đặt, vận hành, phương pháp thử nghiệm, ghi nhãn sản phẩm và quản lý chất lượng, bao gồm công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy và giám sát theo quy định.

Việc hợp nhất các quy định giúp tổ chức, cá nhân liên quan thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận, tra cứu và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật, quản lý đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Theo nội dung được hợp nhất, Thông tư số 35/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

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