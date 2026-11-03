Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Văn bản hợp nhất các quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini và Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2026.

Quy định về phân loại và ghi nhãn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Theo QCVN 02:2017/BCT, quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, nạp, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mini có dung tích chứa tối đa 1 lít.

(Ảnh minh họa)

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận chuyển, nạp, sử dụng chai LPG mini và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Điều 5, chai LPG mini được phân thành hai loại gồm chai LPG mini nạp một lần và chai LPG mini nạp lại.

Chai LPG mini nạp một lần là chai chỉ được sử dụng một lần, sau khi sử dụng không được nạp lại để tái sử dụng. Chai LPG mini nạp lại là chai được phép nạp lại LPG để tái sử dụng.

Điều 6 quy định các chai LPG mini phải được ghi nhãn trên bề mặt ngoài.

Đối với chai LPG mini nạp một lần, nhãn chai phải thể hiện tên hoặc biểu tượng của nhà chế tạo chai; loại LPG; dung tích; khối lượng LPG; ngày chế tạo; số lô hàng; quy định về lưu ý khi vận chuyển, tồn trữ và lắp chai; cảnh báo khi sử dụng.

Đặc biệt, chai LPG mini nạp một lần phải có dòng chữ in hoa “CHỈ NẠP MỘT LẦN, CẤM NẠP LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC”, với màu sắc chữ và nền dễ dàng nhận biết, chiều cao chữ tối thiểu 4 mm.

Đối với chai LPG mini nạp lại, nhãn chai phải thể hiện tên hoặc biểu tượng của nhà chế tạo chai; loại LPG được nạp; ngày chế tạo; hạn sử dụng không quá 10 năm kể từ ngày chế tạo; số lô chai; dung tích; khối lượng vỏ chai; khối lượng LPG; cảnh báo khi sử dụng; ngày lắp van và ký hiệu cơ sở lắp van.

Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế, chế tạo và thử nghiệm

Chương II của quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu, thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm chai LPG mini.

Theo Điều 7, vật liệu chế tạo chai LPG mini nạp một lần phải là thép tấm, hợp kim nhôm hoặc thép carbon có độ dày phù hợp với yêu cầu quy định, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về thành phần hóa học và tính chất cơ học.

Đối với chai LPG mini nạp lại, vật liệu chế tạo vỏ chai là SUS 304 hoặc vật liệu chuyên môn có cơ tính và thành phần hóa học tương đương, đã bảo đảm an toàn của chai, vật liệu không làm ảnh hưởng đến chất lượng LPG.

Điều 8 quy định chai LPG mini được thiết kế phải bảo đảm khả năng làm việc an toàn với LPG chứa trong chai ở tỷ lệ propan tối đa cho phép và nhiệt độ môi trường thay đổi từ -20°C đến 50°C.

Về kết cấu, các chi tiết phải bảo đảm độ bền, không rò rỉ, không nứt vỡ hoặc biến dạng. Mối nối của các chi tiết phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Kết cấu chai phải bảo đảm LPG không thoát ra khỏi chai khi không sử dụng.

Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu đối với kích thước, kết cấu chai, thiết bị chế tạo và thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Theo Điều 10, chai LPG mini nạp một lần phải được thực hiện các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm gồm kiểm tra bên ngoài, thử kín, thử áp lực, kiểm tra khoảng cách hành trình của đầu van khi bị nén, kiểm tra độ làm việc tin cậy của van, thử rơi, thử va đập, thử nghiệm đáp ứng với LPG, thử nghiệm đáp ứng với nhiệt độ và thử ăn mòn.

Đối với chai LPG mini nạp lại, Điều 11 quy định các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm đối với chu trình đóng, mở van; chu trình hoạt động của van; chu trình tháo, lắp van; thử áp lực; thử lưu lượng qua van; thử khả năng tháo, lắp với bếp gas và các nội dung khác theo quy chuẩn.

Điều 12 quy định việc kiểm tra, thử nghiệm chai LPG mini nạp một lần và chai LPG mini nạp lại theo các yêu cầu tương ứng đối với từng loại chai.

Quy định về lưu thông, sử dụng và thời hạn sử dụng chai LPG mini

Theo Điều 14, chai LPG mini chỉ được lưu thông sau khi đã được kiểm tra chất lượng theo quy định của quy chuẩn.

Đối với chai LPG mini nạp lại, thành phần khí butan nạp vào chai tối thiểu 90%. Quy chuẩn quy định không xếp cao quá 12 thùng chai khi tồn chứa, vận chuyển; không được kinh doanh, bán các chai quá hạn sử dụng của chai và van chai.

Quy chuẩn cũng quy định cơ sở cung cấp chai LPG mini nạp lại ra thị trường có trách nhiệm thu hồi chai chuyển đến nhà chế tạo đủ điều kiện theo quy định để thực hiện thay thế van chai.

Về hạn sử dụng, Điều 15 quy định chai LPG mini nạp một lần chỉ được nạp một lần duy nhất.

Đối với chai LPG mini nạp lại, thân chai có hạn sử dụng 10 năm, van chai có hạn sử dụng 2 năm.

Điều 16 quy định việc loại bỏ, tiêu hủy chai LPG mini theo từng loại chai.

Đối với chai LPG mini nạp một lần, chai phải được tiêu hủy sau khi sử dụng hết LPG trong chai. Nhà chế tạo phải có biện pháp loại bỏ chai lỗi tại nơi sản xuất.

Đối với chai LPG mini nạp lại, chai phải được loại bỏ khi hết hạn sử dụng, sau 10 năm kể từ ngày chế tạo hoặc khi có một trong các khuyết tật được quy định tại quy chuẩn.

Về tiêu hủy, chai LPG mini nạp lại phải được tiêu hủy khi quá 2 năm kể từ ngày lắp van trên chai hoặc quá 10 năm kể từ ngày chế tạo theo quy định. Trước khi tiêu hủy, phải có biện pháp thu hồi LPG còn trong chai.

Quy định về chứng nhận hợp quy và trách nhiệm thực hiện

Chương III của quy chuẩn quy định về chứng nhận hợp quy và đánh giá sự phù hợp đối với chai LPG mini.

Theo Điều 17, chai LPG mini trước khi lưu hành phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại quy chuẩn trên cơ sở kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định.

Việc công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định có liên quan của Bộ Công Thương.

Điều 18 quy định việc đánh giá sự phù hợp đối với chai LPG mini được thực hiện theo một trong hai phương thức.

Phương thức thứ nhất là thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức thứ hai là thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Chương IV quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy chuẩn khi cần thiết.

Các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận chuyển, nạp, sử dụng chai LPG mini có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn của quy chuẩn và quy định pháp luật liên quan.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất chai LPG mini phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với yêu cầu quy định; bảo đảm các yêu cầu an toàn trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

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