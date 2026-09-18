Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ

Quy định chế độ báo cáo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

Theo đó, trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, Văn bản hợp nhất quy định chế độ báo cáo đối với các cơ sở sản xuất bia, nước giải khát; sản xuất thép; doanh nghiệp thực hiện dán nhãn năng lượng; sản xuất nhựa; sản xuất giấy và cơ sở chế biến thủy sản.

Đối với ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát, các cơ sở sản xuất có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương địa phương trước ngày 15 tháng 1 hằng năm. Sở Công Thương tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng tại địa phương và báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 31 tháng 1 hằng năm.

Đối với ngành công nghiệp sản xuất thép, các cơ sở sản xuất báo cáo Sở Công Thương địa phương trước ngày 15 tháng 1 hằng năm về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng. Sở Công Thương tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng tại địa phương và báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 31 tháng 1 hằng năm.

Đối với hoạt động dán nhãn năng lượng, trước ngày 15 tháng 1 hằng năm, doanh nghiệp thực hiện dán nhãn năng lượng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công và Sở Công Thương về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng được sản xuất, tiêu thụ và dán nhãn trong năm trước. Các tổ chức thử nghiệm cũng phải báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 15 tháng 1 hằng năm về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã thử nghiệm phục vụ dán nhãn năng lượng trong năm trước. Sở Công Thương tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của doanh nghiệp và gửi Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 15 tháng 3 của năm tiếp theo.

Đối với ngành sản xuất nhựa và sản xuất giấy, cơ sở sản xuất báo cáo Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 1 hằng năm về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của năm trước. Sở Công Thương tổng hợp và báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo.

Đối với cơ sở chế biến thủy sản, trước ngày 15 tháng 1 hằng năm phải báo cáo Sở Công Thương về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của năm trước. Trường hợp mức tiêu hao năng lượng riêng cao hơn định mức, cơ sở phải báo cáo bổ sung kế hoạch cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ các giải pháp tiết kiệm năng lượng và kế hoạch thực hiện. Sở Công Thương tổng hợp việc tuân thủ định mức năng lượng hằng năm của các cơ sở chế biến thủy sản tại địa phương và báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo.

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất các Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Sửa đổi chế độ báo cáo trong khoa học, công nghệ, an toàn và môi trường công nghiệp

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Văn bản hợp nhất quy định chế độ báo cáo đối với trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu; nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương; hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm giấy tissue và giấy vệ sinh; sản phẩm dệt may có chứa formaldehyde và amin thơm.

Theo đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu; báo cáo Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) về tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện báo cáo vào tuần cuối của tháng thứ 6 của kỳ báo cáo kể từ khi ký hợp đồng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Công Thương chỉ định trong lĩnh vực giấy tissue và giấy vệ sinh, thực hiện báo cáo về các lô sản phẩm đã được đánh giá sự phù hợp vào tuần cuối của tháng cuối cùng của mỗi quý. Đối với sản phẩm dệt may, Sở Công Thương tiếp nhận công bố hợp quy và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời báo cáo Bộ Công Thương về số lượng sản phẩm đã công bố hợp quy vào tuần cuối của quý II và quý IV hằng năm. Tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo kết quả đánh giá sự phù hợp theo quý cho Bộ Công Thương trước ngày 15 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo và thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Văn bản hợp nhất bãi bỏ một số quy định về chế độ báo cáo tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện, kíp nổ vi sai phi điện, máy nổ mìn điện, kíp nổ, dây nổ chịu nước, amoni nitrat sử dụng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương, dây cháy chậm công nghiệp, thuốc nổ Amonit AD1 và mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp.

Trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, các quy định tập trung vào chế độ báo cáo liên quan đến chai chứa LPG bằng thép, bảo vệ môi trường ngành Công Thương, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, khai thác quặng hầm lò và quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Đối với chai chứa LPG, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chuẩn; định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) những vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai chứa LPG trên địa bàn.

Đối với công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương, Sở Công Thương tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường ngành Công Thương tại địa phương và gửi Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo.

Đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, chế độ báo cáo được thực hiện trước ngày 15 tháng 1 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về hoạt động kiểm định. Báo cáo việc thực hiện kiểm định được gửi Sở Công Thương nơi đặt máy, thiết bị trước ngày 5 tháng 1 hằng năm.

Đối với khai thác quặng hầm lò, đơn vị quản lý mỏ thực hiện báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 1 về công tác quản lý an toàn gửi Sở Công Thương. Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 20 tháng 1 của năm tiếp theo.

Đối với an toàn đập, hồ chứa thủy điện, chủ sở hữu có trách nhiệm lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa. Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 30 tháng 4 hằng năm đối với khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 30 tháng 8 hằng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ.

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đồng thời lập Báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trước ngày 1 tháng 3 hằng năm đối với khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 1 tháng 6 hằng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ. Sở Công Thương thực hiện báo cáo định kỳ trước ngày 31 tháng 3 hằng năm về công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Quy định chế độ báo cáo trong lĩnh vực xăng dầu, xuất nhập khẩu và điện lực

Trong lĩnh vực xăng dầu, chủ đầu tư các dự án kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG thuộc danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải báo cáo Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 1 hằng năm về tình hình triển khai thực hiện dự án. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có dự án báo cáo Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) trước ngày 31 tháng 1 hằng năm.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho xăng dầu và tồn kho xăng dầu tại ba miền theo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo nhanh khi có yêu cầu. Báo cáo định kỳ gửi Bộ Công Thương trước ngày 20 của tháng đầu tiên của kỳ tiếp theo. Thương nhân cũng thực hiện báo cáo hằng tháng về tình hình nhập khẩu xăng dầu, mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, pha chế, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu trước ngày 20 của tháng kế tiếp. Thương nhân sản xuất xăng dầu báo cáo hằng tháng về tình hình sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trước ngày 10 của tháng kế tiếp.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương nhân nhập khẩu các chất HCFC thực hiện báo cáo theo quý về tình hình nhập khẩu theo giấy phép đã được cấp, gửi Bộ Công Thương trước ngày 5 của quý tiếp theo; đồng thời báo cáo hằng năm về tình hình thực hiện nhập khẩu theo giấy phép, dự kiến thực hiện và đăng ký nhập khẩu cho năm tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. Trường hợp cần thiết, thương nhân thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu).

Thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện báo cáo hoạt động định kỳ hằng năm bằng báo cáo tài chính có kiểm toán, được dịch sang tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự hoặc công chứng Việt Nam xác nhận; gửi Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương chậm nhất ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

Chế độ báo cáo định kỳ cũng được quy định đối với tình hình nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà; hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Sở Công Thương thực hiện báo cáo về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) trước ngày 20 hằng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu; thương nhân hoạt động qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới báo cáo Sở Công Thương tỉnh biên giới trước ngày 20 hằng tháng hoặc đột xuất.

Trong lĩnh vực điện lực, UBND các tỉnh có dự án thủy điện định kỳ 6 tháng, trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) về tình hình quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn.

Đơn vị phân phối điện trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 1 hằng năm báo cáo Sở Công Thương về tình hình đầu tư xây dựng các công trình điện và thực hiện đấu nối của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng. Hằng năm, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) về kết quả, đánh giá tình hình thực hiện thời gian tiếp cận điện năng.

Đối với các dự án điện gió, UBND tỉnh có dự án điện gió báo cáo trước ngày 15 tháng 1 và ngày 15 tháng 7 hằng năm về hoạt động đăng ký đầu tư, tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Bổ sung quy định báo cáo trong thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, trước ngày 15 tháng 1 hằng năm, thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) kết quả hoạt động đánh giá tín nhiệm của năm trước bằng phương thức qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến thông qua tài khoản tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, theo mẫu TMĐT-3 và TMĐT-4.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trước ngày 30 tháng 5 hằng năm, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng ở địa phương, qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử, theo mẫu BVNTD-01 và BVNTD-02.

Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Văn bản hợp nhất tiếp tục quy định chế độ báo cáo đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Theo Điều 35, nội dung được sửa đổi, bổ sung từ Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Theo đó, cụm từ “Vụ Công nghiệp nặng” được thay đổi thành “Cục Công nghiệp” tại các quy định liên quan. Tổ chức, cá nhân sau khi được hưởng ưu đãi có trách nhiệm định kỳ hằng năm, trước ngày 31 tháng 1 năm sau, báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử về tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được hưởng ưu đãi theo mẫu số 01 tại Phụ lục 4.

Đồng thời, thực hiện báo cáo tổng hợp hằng năm về các dự án được xác nhận ưu đãi gửi Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử theo mẫu số 02 tại Phụ lục 4. Bổ sung mẫu số 01 và mẫu số 02 vào Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý, đáp ứng yêu cầu và nguyên tắc quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; các đối tượng thực hiện báo cáo có thể lựa chọn phương thức gửi báo cáo định kỳ trực tuyến trên Hệ thống thông tin báo cáo điện tử của Bộ Công Thương khi hệ thống chính thức hoạt động.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020; đồng thời, bãi bỏ các quy định sau:

- Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.

- Điều 4 Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

- Khoản 20 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

- Điều 29 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.

Chi tiết Văn bản hợp nhất số 75/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.