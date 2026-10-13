Bộ Công Thương hợp nhất 3 thông tư về an toàn thiết bị trong mỏ hầm lò

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã ký xác thực 3 văn bản hợp nhất các thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với thiết bị, phương tiện sử dụng trong mỏ hầm lò.

Cả 3 văn bản đều hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thông tư này ban hành các sửa đổi QCVN về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/11/2026. Các văn bản đồng thời cập nhật nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương. Các thông tư gốc đều được ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Bộ Công Thương hợp nhất các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tời trục mỏ, vì chống thủy lực và bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

Các văn bản hợp nhất được gửi Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo, gửi Vụ Pháp chế để đăng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016. Thông tư này ban hành QCVN 02:2016/BCT về an toàn tời trục mỏ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2017. Ngoài Thông tư số 44/2026/TT-BCT, văn bản còn hợp nhất hai văn bản khác. Một là, Quyết định số 2543/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 về việc đính chính ngày, tháng ban hành của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tại căn cứ ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BCT. Hai là, Thông tư số 14/2019/TT-BCT ngày 14/8/2019 ban hành Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT, có hiệu lực từ ngày 18/10/2019. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 124/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 30/2017/TT-BCT ngày 26/12/2017. Thông tư này ban hành QCVN 03:2017/BCT về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 124/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 125/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05/12/2018. Thông tư này ban hành QCVN 01:2018/BCT về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 18/01/2019. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 125/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.