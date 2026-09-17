Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình cung cầu và giá nhiên liệu sơ cấp các tháng còn lại năm 2026 và năm 2027

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cùng các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có báo cáo về đánh giá tình hình cung cầu, giá nhiên liệu sơ cấp các tháng còn lại năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, thị trường năng lượng thế giới được dự báo tiếp tục chịu tác động lớn của tình hình địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, diễn biến nhu cầu năng lượng, chi phí vận tải và bảo hiểm, cũng như khả năng gián đoạn các tuyến cung ứng quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, nhìn chung, nguồn cung năng lượng những tháng cuối năm 2026 cơ bản được bảo đảm, trong đó xăng dầu, than và khí cho sản xuất điện chưa xuất hiện nguy cơ thiếu hụt mang tính hệ thống.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Bước sang năm 2027, cần chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang chủ động quản trị rủi ro, đa dạng hóa nguồn cung, duy trì dự phòng hợp lý và gắn chặt kế hoạch cung cấp nhiên liệu với phương thức vận hành hệ thống điện. Việc bảo đảm cung ứng năng lượng ổn định, liên tục với chi phí hợp lý trong năm 2027 là yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận giải pháp bảo đảm nguồn cung than, khí, LNG và dầu thô cho sản xuất điện, lọc hóa dầu trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Đồng thời, xây dựng phương án dự phòng, đa dạng hóa nguồn cung và ứng phó với biến động giá năng lượng quốc tế.

Các ý kiến tại cuộc họp là cơ sở để Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án điều hành, tăng cường phối hợp giữa các tập đoàn, doanh nghiệp và đơn vị liên quan, qua đó bảo đảm cung ứng đủ nhiên liệu cho nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện, trong mọi tình huống.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đánh giá cao Petrovietnam, Petrolimex, EVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng cho đất nước, từ xăng dầu, điện đến các nguồn năng lượng sơ cấp.

Sau khi trả lời các nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, nỗ lực bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy nguồn cung năng lượng cho đất nước trong bất kỳ tình huống nào. Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các tập đoàn, tổng công ty năng lượng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến cung - cầu và giá dầu thô, xăng dầu, than, khí, LNG trong nước và quốc tế. Kịp thời nhận diện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, nhất là các nguy cơ liên quan đến gián đoạn nguồn cung hoặc vận tải quốc tế.

Khi xuất hiện dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung, biến động giá bất thường hoặc sự cố có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, không để xảy ra tình trạng bị động. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để xử lý sớm các khó khăn, vướng mắc phát sinh.