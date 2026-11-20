Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2025/TT-BCT nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng khung giá phát điện, khung giá nhập khẩu điện và đàm phán giá điện

Dự thảo đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan và được Hội đồng thẩm định của Bộ Công Thương họp thẩm định ngày 09/11/2026.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2025/TT-BCT nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng khung giá phát điện, khung giá nhập khẩu điện và đàm phán giá điện, đồng thời hoàn thiện phương pháp xác định khung giá phù hợp với đặc thù của từng loại hình nguồn điện.

Điều chỉnh phương pháp xác định khung giá đối với từng loại hình nguồn điện

Dự thảo đề xuất sửa đổi phương pháp xác định khung giá phát điện đối với các nhà máy thủy điện. Theo đó, khung giá phát điện thủy điện được xác định trên cơ sở suất đầu tư và sản lượng điện năng, tương tự phương pháp áp dụng đối với các loại hình nguồn điện khác, thay cho phương pháp tính theo biểu giá chi phí tránh được.

Đối với các nhà máy thủy điện hiện hữu được đầu tư mở rộng, giá dịch vụ phát điện tính chung cho cả nhà máy hiện hữu và phần công suất mở rộng không được vượt quá mức giá tối đa của khung giá phát điện thủy điện.

Đối với điện mặt trời và điện gió, dự thảo đề xuất điều chỉnh cách phân chia khu vực để xác định khung giá phát điện. Thay vì phân chia theo ba miền Bắc, Trung, Nam như hiện nay, khung giá phát điện sẽ được xây dựng theo các vùng kinh tế - xã hội quy định tại Quy hoạch tổng thể quốc gia. Riêng điện gió ngoài khơi, khung giá được xác định theo khu vực biển.

Danh mục các tỉnh, thành phố thuộc từng vùng sẽ được công bố kèm theo quyết định phê duyệt khung giá phát điện hằng năm.

Dự thảo cũng làm rõ việc áp dụng khung giá đối với các dự án điện mặt trời được xây dựng trên vùng đất bán ngập hoặc bắc qua mặt kênh thủy lợi. Theo đó, các dự án này áp dụng khung giá phát điện của loại hình điện mặt trời mặt đất.

Đối với điện sản xuất từ chất thải, dự thảo quy định khung giá phát điện chỉ tính toán các chi phí liên quan trực tiếp đến những hạng mục phục vụ sản xuất điện, không bao gồm chi phí tiếp nhận, phân loại và xử lý chất thải. Giá nhiên liệu chính phục vụ tính toán khung giá phát điện được xác định bằng 0.

Hoàn thiện quy định về khung giá nhập khẩu điện và trình tự xây dựng khung giá

Đối với hoạt động nhập khẩu điện, dự thảo quy định mức giá tối đa tại biên giới Việt Nam được xác định trên cơ sở khung giá phát điện của loại hình nguồn điện tương ứng trong nước và chi phí truyền tải điện của đường dây đấu nối đến biên giới Việt Nam.

Giá điện tại các hợp đồng mua bán điện đã ký kết không phải điều chỉnh khi khung giá nhập khẩu điện của các kỳ tiếp theo thay đổi, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Về trình tự, thủ tục xây dựng khung giá phát điện, dự thảo đề xuất chuyển trách nhiệm lập khung giá phát điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sang Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, bắt đầu từ khung giá phát điện năm 2027.

Đồng thời, bổ sung bước lấy ý kiến công khai đối với khung giá phát điện trong thời gian tối thiểu 07 ngày nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng và phê duyệt khung giá.

Dự thảo cũng bổ sung quy định xử lý trường hợp khung giá phát điện của năm mới chưa được công bố. Theo đó, khung giá phát điện của năm liền kề trước đó tiếp tục được áp dụng làm cơ sở đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện. Các hợp đồng đã ký kết không phải đàm phán lại khi khung giá phát điện của năm mới được ban hành.

Theo kế hoạch, dự thảo Thông tư dự kiến được trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, ký ban hành trong tháng 12/2026.