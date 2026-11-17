Phát triển logistics đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xuất khẩu

Ngày 17/11, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về logistics, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức chuyên môn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình; ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, sự gia tăng quy mô sản xuất, xuất nhập khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực tổ chức chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa. Trước những biến động của thương mại quốc tế, phát triển dịch vụ logistics không chỉ góp phần tiết giảm chi phí mà còn trở thành yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với Ninh Bình, sau khi mở rộng không gian phát triển, việc khai thác lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và hệ thống khu công nghiệp đang mở ra dư địa phát triển logistics, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được phổ biến kiến thức tổng quan về logistics, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động logistics. Các chuyên đề do TS. Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu và TS. Cao Cẩm Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam trình bày.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của logistics đối với hoạt động xuất khẩu, một trong những lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 32,4 tỷ USD. Với kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu của tỉnh đang duy trì đà tăng trưởng khả quan, tạo cơ sở để địa phương phấn đấu vượt kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng quy mô xuất khẩu, yêu cầu giảm chi phí logistics ngày càng cấp thiết, nhất là khi biến động giá nhiên liệu và thị trường vận tải quốc tế tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình, logistics là chuỗi hoạt động xuyên suốt từ sản xuất, lưu thông đến phân phối hàng hóa. Vì vậy, nâng cao hiệu quả logistics đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Thực hiện định hướng phát triển logistics của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch triển khai, giao Sở Công Thương làm đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp logistics hiệu quả.

Biến lợi thế hạ tầng thành năng lực cạnh tranh

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, những biến động địa chính trị và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động logistics, đặc biệt trong bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Logistics không còn đơn thuần là vận chuyển, lưu kho hay giao nhận hàng hóa mà ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng chiến lược quốc gia, góp phần duy trì chuỗi cung ứng thông suốt, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng lợi thế phát triển.

Định hướng này được thể hiện trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với các trọng tâm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đánh giá về tiềm năng của Ninh Bình, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho rằng, sau khi sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, địa phương có không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối sản xuất, thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ logistics.

Với vị trí gần các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các khu công nghiệp, Ninh Bình có nhiều lợi thế để phát triển dịch vụ logistics, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chuyển hóa những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực sản xuất thành hiệu quả kinh tế thực chất. Kết quả phát triển không chỉ thể hiện qua quy mô xuất khẩu hay sản lượng công nghiệp mà còn phải được phản ánh ở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc nâng cao năng lực quản lý và kiến thức chuyên môn về logistics có ý nghĩa quan trọng. Đối với cơ quan quản lý, cập nhật chính sách và xu hướng phát triển sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cần chủ động tìm hiểu quy trình logistics, lựa chọn phương án vận tải, tổ chức giao nhận và thực hiện thủ tục hải quan phù hợp nhằm tối ưu chi phí. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển dịch vụ logistics, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương.

Việc phát huy lợi thế hạ tầng, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực doanh nghiệp được xem là những yếu tố quan trọng để Ninh Bình phát triển logistics theo hướng hiệu quả, từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng bền vững.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đối với Ninh Bình, phát triển logistics gắn với lợi thế kết nối giao thông, hệ thống khu công nghiệp và hoạt động xuất khẩu được kỳ vọng góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.