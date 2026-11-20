Theo đó, phúc đáp Công văn số 7560/BQP-BCHH ngày 09/10/2026 của Bộ Quốc phòng về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau đây gọi là dự thảo Nghị định), sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định để quy định chi tiết các nội dung Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt số 13/2026/QH16 giao Chính phủ và thay thế Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ.

Bộ Công Thương góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bộ Công Thương thống nhất với các nguyên tắc tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 và khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định, theo đó việc quản lý, kiểm soát chuyên ngành về hóa học tiếp tục thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và việc thực hiện Nghị định không làm phát sinh danh mục hóa chất, giấy phép hoặc thủ tục quản lý hóa chất ngoài quy định của pháp luật chuyên ngành. Để các nguyên tắc này được bảo đảm trong các quy định cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại các nội dung liên quan.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; lấy đầy đủ ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động và các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành có liên quan để bảo đảm tính khả thi khi tổ chức thực hiện.

Bên cạnh các ý kiến chung, Bộ Công Thương đã đưa ra góp ý cụ thể đối với 14 nhóm nội dung của dự thảo Nghị định, gồm: Về quan hệ với cơ chế thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học; Danh mục kiểm soát; Thẩm quyền, trình tự tạm dừng, chấm dứt hoạt động và kiểm soát ngoài Danh mục kiểm soát; Chương trình tuân thủ nội bộ và chế độ ưu tiên; Giấy xác nhận người sử dụng cuối cùng; Trách nhiệm của Bộ Công Thương; Cơ sở dữ liệu quốc gia; Lực lượng nòng cốt; Nội dung và mẫu Báo cáo đánh giá rủi ro; Trách nhiệm cung cấp thông tin vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; Quy định chuyển tiếp; Kỹ thuật trình bày; Giải thích từ ngữ và phân định phạm vi quản lý chuyên ngành; Phân định nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Cơ quan đầu mối quốc gia.

Đối với các tài liệu khác trong hồ sơ dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương cũng đề nghị rà soát, cập nhật Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Bản so sánh, thuyết minh và Bản đánh giá thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến góp ý; đồng thời làm rõ yêu cầu bảo đảm không tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết và không áp dụng song song các thủ tục đã được quy định trong pháp luật chuyên ngành.