Bộ Công Thương gặp mặt nữ lãnh đạo Bộ và các đơn vị nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Buổi gặp mặt là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ ngành Công Thương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với công tác phụ nữ, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; qua đó khích lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng lực và trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành Công Thương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương; đồng chí Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Việt Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương; đồng chí Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng và toàn thể nữ lãnh đạo các đơn vị từ cấp Phó Vụ trưởng (và tương đương) trở lên; Lãnh đạo các Ban Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn - Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương phát biểu chúc mừng nữ lãnh đạo Bộ và các đơn vị nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ là công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, chúc chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công, tiếp tục giữ lửa đam mê với công việc và có thêm nhiều đóng góp quan trọng, tích cực vào sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương và đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới của đất nước, trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ ngành Công Thương nói riêng đang tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế và đóng góp to lớn của mình đối với sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và của cả Ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương tặng hoa, quà chúc mừng các nữ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, Ban Thường vụ, Lãnh đạo Bộ Công Thương luôn đặt trọn niềm tin vào trí tuệ, sự tận tụy, tiềm năng to lớn và đánh giá cao hiệu quả lao động của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dù ở bất kỳ vị trí công tác hay môi trường làm việc nào, chị em cũng luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện, phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào những thành tựu chung của toàn ngành Công Thương và đất nước.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đặt ra nhiều thách thức, đội ngũ nữ lãnh đạo ngành Công Thương đã luôn đoàn kết, đồng hành cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng chị em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, không ngừng vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương đối với đội ngũ nữ lãnh đạo.

Chia sẻ về quá trình công tác tại Bộ Công Thương từ đầu năm 2000 đến nay, đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết, sau khi Bộ Công nghiệp hợp nhất với Bộ Thương mại năm 2007, số lượng nữ lãnh đạo trong cơ quan tăng lên, các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng trở nên sôi nổi hơn. Đồng chí mong muốn Lãnh đạo Bộ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục quan tâm đến các chương trình học tập, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, hoạt động giao lưu, gắn kết, tạo điều kiện để đội ngũ nữ lãnh đạo các đơn vị có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác.

Đồng chí Phạm Thị Lệ Nhung - Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, đại diện khối đơn vị sự nghiệp công lập phát biểu tại chương trình.

Đại diện khối đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Phạm Thị Lệ Nhung - Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ và Ban Tổ chức thông qua chương trình gặp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt chị em, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để đạt kết quả tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Thường vụ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới các nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đối với đội ngũ nữ công chức, viên chức, người lao động, khích lệ chị em tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.