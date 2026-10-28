Bộ Công Thương đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới chuyển đổi xanh
Ngày 28/10, tại Hưng Yên, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững". Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-cong-thuong-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-huong-toi-chuyen-doi-xanh-478893.media