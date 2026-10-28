Bộ Công Thương đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới chuyển đổi xanh

Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của Thành phố, diễn ra chiều 28/10, tại TP Hồ Chí Minh.