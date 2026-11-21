Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn vừa ký ban hành Công văn số 9864/BCT-NLDK gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty: Điện lực Việt Nam; Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Xăng dầu Việt Nam; Đông Bắc và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 328/NQ-CP, số 361/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ngày 10/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 361/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 361/NQ-CP).

Bộ Công Thương đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 328/NQ-CP, số 361/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: VGP

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Chương hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ (Nghị quyết số 328/NQ-CP); để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, tiếp theo các Văn bản liên quan, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung khác liên quan được Chính phủ giao tại các Nghị quyết nêu trên bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và thời hạn yêu cầu. Lưu ý tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sắp đến hạn, nhiệm vụ quá hạn hoàn thành (nếu có).

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung khác liên quan được giao tại các Nghị quyết để nhận diện đầy đủ, kịp thời và có giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế (nếu có). Trong đó, UBND các tỉnh/thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư nhà máy điện, chủ đầu tư dự án năng lượng trên địa bàn quản lý tổ chức thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo các Nghị quyết nêu trên.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các cơ quan thường xuyên rà soát, đối chiếu thời hạn hoàn thành và cập nhật tình hình thực hiện của các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung khác liên quan được giao tại các Nghị quyết vào Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương (tại địa chỉ https://theodoinq.dcs.vn); nếu có trường hợp thời hạn hoàn thành trên Hệ thống chưa đồng bộ với các Nghị quyết, đề nghị các cơ quan chủ động có ý kiến kịp thời với cơ quan đầu mối quản trị Hệ thống để xem xét, rà soát và cập nhật, bảo đảm đồng bộ với tiến độ được giao tại các Nghị quyết và thống nhất với Văn bản báo cáo của Quý Cơ quan.

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, trước ngày 15/6 và trước ngày 01/12 hằng năm gửi Văn bản báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung khác liên quan được giao tại các Nghị quyết nêu trên về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và báo cáo Chính phủ.