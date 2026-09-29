Bộ Công Thương đôn đốc phát triển điện mặt trời mái nhà

Phát biểu bế mạc Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất chiều nay, 29/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu các cơ quan, các ĐBQH tiếp tục thực hiện đúng yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, đó là khối lượng lớn, thời gian gấp nhưng chất lượng không được phép giảm, hướng tới xây dựng luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, giảm các chi phí tuân thủ.