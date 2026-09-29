Bộ Công Thương đôn đốc phát triển điện mặt trời mái nhà
Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đối với cơ quan công sở, trường học, bệnh viện, hộ gia đình nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ và triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chủ trì hội nghị.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-cong-thuong-don-doc-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha-474907.media