Bộ Công Thương đôn đốc phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện thuộc thẩm quyền quản lý, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 31/3/2027.

Đối với các cơ quan, đơn vị công lập có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS), Bộ Tài chính, HĐND và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo đúng quy định về thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực năm 2024.

Các địa phương cần xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện (BESS) theo quy định tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ.

Bộ Công Thương đồng thời yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc đấu nối, lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, bảo đảm tuân thủ quy định.