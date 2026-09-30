Bộ Công thương: Đổi mới phương thức quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên nền tảng số

Ngày 30/9/2026, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công thương) phối hợp Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các đơn vị trực thuộc bộ.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số phối hợp Quỹ NAFOSTED tổ chức. (Ảnh: Trần Hải)

Bước đi cụ thể đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn

Trong tiến trình đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc đưa Hệ thống quản lý trực tuyến vào vận hành chính thức là một trong những hành động cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57-NQ/TW. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số sau khi được tổ chức lại theo Quyết định số 2236/QĐ-BCT ngày 11/9/2026 của Bộ trưởng Công thương.

Theo Chương trình số 02-CTr/BCĐTW ngày 2/2/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quyết định số 318/QĐ-BCT ngày 13/2/2026 của Bộ trưởng Công thương, ngành công thương quyết tâm đạt mục tiêu: 100% nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quản lý, theo dõi toàn trình trên nền tảng số ngay trong quý IV/2026.

Người dân tại các địa phương tích cực ứng dụng công nghệ số và nền tảng trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh, việc triển khai Hệ thống là sự thay đổi bản chất về phương thức quản trị, hướng tới tính minh bạch toàn trình và hiệu quả thực chất. Đây không phải là việc cài thêm một phần mềm, mà là thay đổi phương thức quản lý. Nhiệm vụ nào chưa có trên Hệ thống thì chưa được quản lý theo yêu cầu mới.

Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn. (Ảnh: Trần Hải)

Theo đó, hệ thống mới sẽ thực hiện số hóa toàn bộ vòng đời của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên một cơ sở dữ liệu thống nhất - từ khâu đặt hàng, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp, ký hợp đồng, giải ngân, nghiệm thu, chuyển giao đến công tác theo dõi, đánh giá sau nghiệm thu.

Lấy dữ liệu làm nền tảng điều hành, hiệu quả làm thước đo

Nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ tập trung thực hiện đồng bộ bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, các đơn vị cần khẩn trương cập nhật đầy đủ toàn bộ các khâu trong vòng đời nhiệm vụ lên hệ thống, gắn với việc chuẩn hóa thông tin để bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Cùng với đó, công tác quản lý tài khoản phải được phân quyền chặt chẽ theo từng cá nhân, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; đồng thời siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các mốc tiến độ đã đề ra.

Việc tạo lập nguồn dữ liệu chuẩn hóa trên Hệ thống sẽ trở thành căn cứ thực chứng quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, đôn đốc và phân bổ nguồn lực của lãnh đạo bộ, qua đó triệt để cắt giảm các báo cáo thủ công trùng lặp. Quan trọng hơn, đây là tiền đề then chốt để đưa các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học-công nghệ tiếp cận nhanh chóng với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần kiến tạo mối liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Các đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương tham dự tại buổi tập huấn. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tập huấn, đại diện Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (đơn vị có gần hai thập kỷ kinh nghiệm tài trợ, hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học-công nghệ theo chuẩn quốc tế) đã trực tiếp hướng dẫn quy trình vận hành, phân quyền, cập nhật dữ liệu và quản lý nhiệm vụ trên môi trường số. Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tiếp tục phối hợp hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt là xử lý tài khoản, phân quyền, ký số và chuyển đổi dữ liệu các nhiệm vụ chuyển tiếp.

Đại diện Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) hướng dẫn quy trình vận hành và khai thác hệ thống. (Ảnh: Trần Hải)

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành thực tiễn

Trong khuôn khổ hội nghị, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ đại diện các đơn vị trực thuộc bộ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn quản lý và vận hành hệ thống.

Trước hết, liên quan vấn đề kết nối thị trường và cơ chế tài chính, các đại biểu đã tập trung phân tích phương án đưa các sản phẩm đã thương mại hóa lên sàn giao dịch, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hội nghị thống nhất cao về việc các đơn vị phải chủ động cập nhật kết quả công khai, minh bạch trên nền tảng số để phục vụ công tác theo dõi tiến độ toàn trình.

Đại diện đơn vị trực thuộc Bộ Công thương phát biểu tham luận về giải pháp giải ngân kinh phí và kết nối thị trường cho các sản phẩm khoa học-công nghệ. (Ảnh: Mai Huyên)

Tiếp đó, vấn đề phân quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu cũng thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu. Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức tra cứu, chia sẻ dữ liệu phục vụ nghiên cứu và tham khảo cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực chuyên ngành.

Đại biểu thảo luận về phương án phân quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu chuyên ngành. (Ảnh: Mai Huyên)

Đi sâu hơn vào khía cạnh quản trị, đại diện các đơn vị đã trao đổi chi tiết về cơ chế phân quyền khai thác hệ thống. Yêu cầu đặt ra là phải vừa bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, vừa đúng chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ của từng cấp quản lý.

Trao đổi ý kiến về cơ chế phân quyền quản trị và bảo đảm an toàn thông tin trên hệ thống. (Ảnh: Mai Huyên)

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời lượng làm rõ quy trình chuẩn hóa và số hóa đối với khâu nghiệm thu cấp cơ sở trên nền tảng số, hướng tới tính đồng bộ trong toàn bộ vòng đời nhiệm vụ.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến về quy trình chuẩn hóa và số hóa khâu nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. (Ảnh: Mai Huyên)

Buổi tập huấn đã khẳng định quyết tâm chính trị của Bộ Công thương trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc chuẩn hóa toàn diện công tác quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên nền tảng số không chỉ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, mà còn mở ra không gian phát triển mới, khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển ngành công thương giai đoạn mới.