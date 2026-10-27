Bộ Công Thương điều phối tạm thời nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030

Bộ Công Thương vừa ban hành phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ vật liệu xây dựng phục vụ công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 về Phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Phương án nhằm bảo đảm nguồn vật liệu đúng thời điểm, chất lượng và chi phí hợp lý cho các dự án giai đoạn 2026-2030, trước mắt tập trung vào các tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và các dự án tại tỉnh Cà Mau.

Theo phương án, các địa phương được chia thành 3 nhóm theo khả năng cung cấp và nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, 18 tỉnh, thành phố có khả năng tự bảo đảm và cung cấp vật liệu cho địa phương khác; 10 tỉnh, thành phố thiếu một số loại vật liệu nhưng có thể tự cân đối thông qua nâng công suất, mở rộng khai thác hoặc cấp mới; 6 tỉnh, thành phố cần được điều phối nguồn cung từ địa phương khác.

Đối với Hà Nội, nhu cầu còn thiếu được xác định là 272,25 triệu m³ đá xây dựng, 320,19 triệu m³ cát và 243,88 triệu m³ đất san lấp. Nguồn đá xây dựng dự kiến được cung cấp từ Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An. Đất san lấp được phân bổ từ Phú Thọ, thành phố Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Với tỉnh Cà Mau, phương án xác định nhu cầu 22,1 triệu m³ đá xây dựng và 20,7 triệu m³ cát san lấp phục vụ 4 dự án trọng điểm quốc gia do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Nguồn đá dự kiến đến từ TP. Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và An Giang; nguồn cát được cung cấp từ thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tại Tây Ninh, trước mắt, Vĩnh Long và Đồng Tháp mỗi tỉnh cung cấp 2 triệu m³ cát san lấp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phân công cung cấp 2,5 triệu m³ đá xây dựng cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Khối lượng điều phối là mức tối thiểu các địa phương cung cấp có trách nhiệm bảo đảm trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm cả lượng vật liệu đã được cấp phép hoặc đang cung cấp cho các dự án tại địa phương tiếp nhận.

Việc mua bán vật liệu thực hiện theo hợp đồng giữa các bên; giá bán do tổ chức, cá nhân khai thác, thu hồi khoáng sản quyết định và thỏa thuận với bên mua theo quy định. Các địa phương có trách nhiệm xác định cụ thể mỏ cung cấp, khối lượng từng năm, dự án tiếp nhận và tuyến vận chuyển để tổ chức thực hiện.