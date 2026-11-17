Bộ Công Thương điều chỉnh tiến độ lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 220kV Bá Thiện (tỉnh Phú Thọ) từ giai đoạn 2031 - 2035 sang giai đoạn 2026 - 2030 trong Quy hoạch điện VIII

Ngày 09/11/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký Quyết định số 2978/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật giai đoạn lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Bá Thiện từ giai đoạn 2031 - 2035 về giai đoạn 2026 - 2030 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, dự án TBA 220kV Bá Thiện có công suất 750 MVA, thuộc hạng mục cải tạo, nâng công suất. Giai đoạn vận hành của dự án được điều chỉnh từ 2031 - 2035 theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ sang giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Công Thương giao Cục Điện lực chủ trì hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung được điều chỉnh cập nhật; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý (nếu có). Đồng thời, cập nhật nội dung điều chỉnh vào Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc cụ thể hóa dự án trong quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan; xác định, tổ chức không gian cho dự án điện trong quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã; chủ động bố trí quỹ đất, thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ được giao tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, di dân, tái định cư và bảo đảm tiến độ triển khai theo quy hoạch được duyệt.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đầu tư đồng bộ 2 máy biến áp tại TBA 220kV Tam Dương trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời rà soát, có giải pháp nâng khả năng tải, chống quá tải đối với các dự án lưới điện trong khu vực nhằm bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống điện trong các chế độ vận hành.

UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch, khả năng liên kết với hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn và bảo đảm không để xảy ra chồng lấn với các quy hoạch khác có liên quan.

Quyết định số 2978/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.