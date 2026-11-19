Ngày 17/11/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài vừa ký ban hành Quyết định số 3056/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật Lắp đặt máy biến áp thứ 03 tại Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 2 và Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3 từ giai đoạn 2031-2035 sang 2026-2030 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh cập nhật lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 2 và Bắc Ninh 3 từ giai đoạn 2031-2035 sang giai đoạn 2026-2030 trong Quy hoạch điện VIII - Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 2 và Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3 đều có công suất 750 MVA, được điều chỉnh thời gian vận hành từ giai đoạn 2031-2035 sang giai đoạn 2026-2030.

Đây là các hạng mục cải tạo, nâng công suất thông qua lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại mỗi trạm, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Bộ Công Thương giao Cục Điện lực chủ trì hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nội dung được điều chỉnh cập nhật; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý (nếu có). Đồng thời, cập nhật nội dung điều chỉnh cập nhật quy hoạch vào hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

UBND thành phố Bắc Ninh có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, cụ thể hóa các dự án trong Quyết định này vào các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn; xác định và tổ chức không gian cho các dự án điện trong quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã; chủ động bố trí quỹ đất, thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền. Tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án được phê duyệt điều chỉnh cập nhật theo thẩm quyền, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án theo quy định;

UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, triển khai các dự án được điều chỉnh cập nhật nêu trên bảo đảm vận hành năm 2027-2028 đồng bộ với tiến độ Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh, có giải pháp nâng khả năng tải, chống quá tải đối với các dự án lưới điện 220kV, 110kV, trung, hạ áp trong khu vực để bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống điện khu vực trong các chế độ vận hành, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ Báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch, khả năng liên kết với hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, bảo đảm không để xảy ra chồng lấn với các quy hoạch khác có liên quan; chỉ đạo chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt.

Quyết định số 3056/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.