Bộ Công Thương điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tỉnh Điện Biên

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 7522/BCT-DL gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2026, dựa trên xem xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên và báo cáo thẩm định của Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cùng ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan.

Theo đó, việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật này căn cứ vào Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Nghị định số 272/2026/NĐ-CP, Nghị định số 56/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cùng các Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung phê duyệt, Bộ Công Thương chấp thuận điều chỉnh 4 dự án nguồn điện mặt trời lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên thành các dự án thành phần nhằm tối ưu hóa phương án đầu tư và triển khai.

Các dự án điều chỉnh cụ thể bao gồm: Dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ với công suất 200 MW được tách thành 2 dự án: dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ có công suất 73 MW và Dự án Nhà máy điện mặt trời mặt đất Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ có công suất 127 MW. Cả hai dự án đều dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Về phương án đấu nối, dự án trên mặt hồ 73 MW sẽ xây dựng đường dây 110kV mạch kép đấu nối về thanh cái 110kV Trạm biến áp 220kV Điện Biên và mở rộng 2 ngăn lộ 110kV tại trạm. Dự án mặt đất 127 MW sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Điện Biên, sử dụng chung đường dây với dự án trên mặt hồ.

Dự án Điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu có công suất 100 MW được tách thành dự án Điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu có công suất 72 MW và Dự án Điện mặt trời mặt đất Trung Thu có công suất 28 MW, cùng vận hành giai đoạn 2026 - 2030. Dự án 72 MW trên mặt hồ sẽ xây dựng mới Trạm biến áp 35/110kV đấu nối transit vào đường dây 110kV hiện hữu của nhà máy thủy điện Trung Thu đến Trạm biến áp 500/220/110kV Lai Châu. Dự án mặt đất 28 MW sẽ xây dựng tuyến đường dây truyền tải đấu nối về Trạm biến áp 35/110kV của dự án trên mặt hồ.

Dự án Điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 có công suất 100 MW được tách thành dự án Điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 (giai đoạn 1) có công suất 20 MW và Dự án Điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3 (giai đoạn 2) có công suất 80 MW, vận hành giai đoạn 2026 - 2030. Cả hai dự án này đều áp dụng phương án xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1 với công suất 150 MW được tách thành 2 dự án dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1A có công suất 100 MW và Dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1B có công suất 50 MW, vận hành giai đoạn 2026 - 2030.

Về lưới điện đấu nối, dự án Nậm Pồ 1A sẽ xây mới Trạm biến áp 220kV Điện Biên 1 với quy mô công suất 2x250MVA cùng đường dây 220kV đấu nối về Trạm biến áp 500kV Lai Châu. Dự án Nậm Pồ 1B sẽ đấu nối trực tiếp về thanh cái Trạm biến áp Điện Biên 1.

Bên cạnh việc phê duyệt các nội dung điều chỉnh dự án, Bộ Công Thương yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát phương án đấu nối của các dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ và Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ 2. Trường hợp xuất hiện vướng mắc hoặc phát sinh nhu cầu điều chỉnh, địa phương cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm tính đồng bộ của lưới điện khu vực và đưa các dự án vào vận hành sớm nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện.

Bộ Công Thương nhấn mạnh UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ Báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch. Địa phương phải bảo đảm khả năng liên kết đồng bộ giữa các dự án nguồn điện với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chồng lấn với các quy hoạch khác có liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh Điện Biên có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai dự án tuân thủ đúng tiến độ đã được phê duyệt trong quy hoạch.