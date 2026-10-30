Bộ Công Thương điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy điện gió Đông Hải 3

Bộ Công Thương điều chỉnh đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp nhà máy điện gió Đông Hải 3 về trạm biến áp 500 kV Duyên Hải

Theo đó, điều chỉnh cập nhật phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 3 (Vị trí V3-3) trong Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể: đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp nhà máy điện gió Đông Hải 3 về trạm biến áp 500 kV Duyên Hải (thay thế phương án đường dây 220 kV mạch đơn đấu nối trạm biến áp 220 kV điện gió V3-3 về trạm biến áp 220 kV điện gió Đông Thành 1). Thông số quy mô trạm biến áp nâng áp nhà máy điện gió Đông Hải 3 và quy mô, tiết diện đường dây đấu nối được xác định trong giai đoạn chuẩn bị dự án và thể hiện tại Quyết định phê duyệt dự án.

Bộ Công Thương giao Cục Điện lực chủ trì tổ chức hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nội dung được điều chỉnh cập nhật; chủ trì rà soát định kỳ tình hình thực hiện quy hoạch; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các địa phương, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và các nhà đầu tư để cập nhật tiến độ các dự án và đề xuất Bộ Công Thương ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về tiến độ thực hiện dự án trong thời kỳ quy hoạch để đảm bảo cung ứng điện (nếu cần) trừ các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức triển khai các dự án nguồn và lưới điện thuộc địa bàn theo quy định; xem xét điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 phù hợp với nội dung được điều chỉnh cập nhật tại Quyết định này. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc cụ thể hóa các dự án phê duyệt tại Quyết định này trong các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn; xác định và tổ chức không gian cho các dự án nguồn, lưới điện trong quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí quỹ đất, thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền; Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Xác định tiến độ cụ thể thực hiện dự án điện trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/quyết định chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền để đáp ứng mục tiêu chung đảm bảo cung ứng điện. Phân công đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện chặt chẽ vai trò giám sát đầu tư dự án để theo dõi tình hình triển khai, tiến độ dự án, và quyết định các giải pháp đảm bảo tiến độ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện ngay các giải pháp thay thế để đảm bảo cung ứng điện.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và đề xuất điều chỉnh, cập nhật quy hoạch đấu nối cho nhà máy điện gió Đông Hải 4 do ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh, cập nhật này.

Bộ Công Thương cũng giao EVN, EVNNPT phối hợp với Cục Điện lực và các địa phương trong quá trình cập nhật, đề xuất điều chỉnh tiến độ và quy mô dự án lưới điện khu vực, lưu ý phối hợp đồng bộ tiến độ công trình nâng công suất trạm 500 kV Duyên Hải với tiến độ triển khai các dự án nguồn điện liên quan; thực hiện thỏa thuận đấu nối các dự án theo quy định để đáp ứng tiến độ đảm bảo mục tiêu cung cấp điện.

NSMO có trách nhiệm phối hợp tính toán, đánh giá khả năng vận hành hệ thống điện, khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo, nhu cầu dự phòng, dịch vụ phụ trợ và yêu cầu phát triển nguồn điện linh hoạt, lưu trữ năng lượng.