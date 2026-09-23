Bộ Công thương điều chỉnh loạt dự án điện mặt trời lớn tại Điện Biên

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh, cập nhật được thực hiện trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, báo cáo thẩm định của Cục Điện lực và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Mỗi dự án điện mặt trời quy mô lớn, được tách thành 2 dự án điện mặt trời khác (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, Dự án Nhà máy Điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ 200MW được tách thành 2 dự án gồm Nhà máy Điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ 73MW và Nhà máy Điện mặt trời mặt đất Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ 127MW. Cả 2 dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu 100MW được tách thành dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu 72MW và dự án điện mặt trời mặt đất Trung Thu 28MW, cùng dự kiến vận hành giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 100MW được tách thành 2 dự án. Giai đoạn 1 là điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 công suất 20MW; giai đoạn 2 là điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3 công suất 80MW. Cả 2 dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030 và sử dụng phương án xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1 150MW được tách thành Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1A công suất 100MW và Nậm Pồ 1B công suất 50MW, cùng vận hành giai đoạn 2026-2030.

Cùng với việc điều chỉnh các dự án điện mặt trời, Bộ Công thương yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát phương án đấu nối của Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ và Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ 2.

Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc nhu cầu điều chỉnh, tỉnh Điện Biên phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, bảo đảm đồng bộ lưới điện khu vực và sớm đưa các dự án vào vận hành, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện.

Bộ Công thương yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ báo cáo điều chỉnh, cập nhật quy hoạch. Đồng thời, địa phương phải bảo đảm khả năng liên kết đồng bộ giữa các dự án nguồn điện với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không để xảy ra chồng lấn với các quy hoạch liên quan.

UBND tỉnh Điện Biên cũng có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ được phê duyệt, bảo đảm các công trình nguồn và lưới điện được đầu tư đồng bộ.