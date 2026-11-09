Bộ Công Thương điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, theo dõi thi hành hai luật về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật

Quyết định số 2952/QĐ-BCT bổ sung nhiệm vụ theo dõi thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. (Ảnh minh họa, có sử dụng AI).

Ngày 06/11/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2952/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung các kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Quyết định, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3577/QĐ-BCT ngày 08/12/2025 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số được giao là đơn vị chủ trì; các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Hình thức thực hiện theo quy định của pháp luật, thời gian triển khai theo kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Bộ Công Thương bổ sung nhiệm vụ tổ chức theo dõi thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số cùng các đơn vị liên quan. Việc theo dõi được thực hiện thông qua báo cáo của cơ quan, tổ chức và các hình thức phù hợp khác. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và theo kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hằng năm.

Tương tự, tại Quyết định số 3578/QĐ-BCT ngày 08/12/2025 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Công Thương cũng sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Thời gian triển khai theo kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ tổ chức theo dõi thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật được bổ sung, giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan. Hình thức thực hiện thông qua báo cáo của cơ quan, tổ chức và các hình thức phù hợp khác; thời gian thực hiện trong năm 2026 và theo kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hằng năm.

Quyết định số 2952/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số cùng thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

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