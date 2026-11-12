Bộ Công Thương điều chỉnh, cập nhật các công trình lưới điện truyền tải tại Nghệ An vào Quy hoạch điện VIII

Theo Quyết định, số 2979/QĐ-BCT ngày 9/11/2026, Bộ Công Thương phê duyệt hai nội dung điều chỉnh, cập nhật đối với các công trình lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, điều chỉnh nâng công suất Trạm biến áp 220kV Hưng Đông từ 500MVA lên 750MVA, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với dự án Trạm biến áp 220kV Hưng Nguyên, công suất 500MVA và đường dây 220kV Hưng Nguyên - Rẽ Đô Lương - Nam Cấm, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh tiến độ vận hành từ giai đoạn 2031-2035 sang giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Trạm biến áp 220kV Hưng Nguyên được quy hoạch xây mới với công suất 500MVA. Đường dây 220kV Hưng Nguyên - Rẽ Đô Lương - Nam Cấm có quy mô 4 mạch x 5km, xây mới và đấu nối với Trạm biến áp 220kV Hưng Nguyên.

Trạm biến áp 220kV Hưng Đông điều chỉnh nâng công suất từ 500MVA lên 750MVA, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Thành Vinh)

Việc điều chỉnh tiến độ các công trình này nhằm tạo cơ sở quy hoạch để các đơn vị liên quan chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng lưới điện truyền tải trên địa bàn.

Cùng với việc phê duyệt điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, Bộ Công Thương giao Cục Điện lực chủ trì hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đồng thời, cập nhật các nội dung điều chỉnh vào hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch theo quy định.

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa các dự án vào quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành; xác định không gian phát triển công trình điện trong quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch sử dụng đất. Tỉnh có trách nhiệm chủ động bố trí quỹ đất, thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền.

Đồng thời tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu triển khai đồng bộ dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Tĩnh - Hưng Đông với dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Hưng Đông từ 500MVA lên 750MVA, bảo đảm hoàn thành trong năm 2027.

Đối với Trạm biến áp 220kV Hưng Nguyên và đường dây 220kV Hưng Nguyên - Rẽ Đô Lương - Nam Cấm, tỉnh cần chỉ đạo triển khai để hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028, qua đó bảo đảm an toàn cho lưới điện khu vực trong các chế độ vận hành.

Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rà soát, đề xuất giải pháp nâng khả năng tải, chống quá tải đối với các công trình lưới điện trong khu vực, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ điều chỉnh, cập nhật quy hoạch và chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát điều kiện kỹ thuật, chỉ triển khai nâng công suất Trạm biến áp 220kV Hưng Đông khi bảo đảm khả năng vận hành an toàn, ổn định của các đường dây đấu nối và thiết bị hiện hữu tại trạm.

Các đơn vị đồng thời phải rà soát, có giải pháp nâng khả năng tải, chống quá tải cho lưới điện khu vực; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Quyết định số 2979/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký 9/11/2026. Việc điều chỉnh, cập nhật các công trình lưới điện truyền tải tại Nghệ An là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý, địa phương và đơn vị ngành điện phối hợp triển khai các dự án, bảo đảm tiến độ đầu tư hạ tầng truyền tải và yêu cầu vận hành an toàn hệ thống điện khu vực.