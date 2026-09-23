Bộ Công Thương điều chỉnh cập nhật 4 dự án điện mặt trời thuộc Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bộ Công Thương điều chỉnh tách 4 dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Điện Biên thành 8 dự án, đều vận hành giai đoạn 2026-2030, với phương án đấu nối điều chỉnh cập nhật đồng bộ vận hành trong cùng giai đoạn - Ảnh minh họa

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 6188/UBND-KT ngày 16/7/2026, Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trên địa bản tỉnh Điện Biên, tách 4 dự án điện mặt trời thành 8 dự án vận hành giai đoạn 2026-2030, với phương án đấu nối điều chỉnh cập nhật đồng bộ vận hành trong cùng giai đoạn.

Cụ thể, Bộ Công Thương tách dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ, công suất 200MW thành 2 dự án, gồm dự án điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang công suất 73MW và dự án điện mặt trời mặt đất Pá Khoang công suất 127MW. Hai dự án đều tích hợp pin lưu trữ, vận hành giai đoạn 2026-2030.

Về đấu nối, đối với dự án 73MW, sử dụng đường dây 110kV mạch kép đấu nối về thanh cái 110kV TBA 220kV Điện Biên và mở rộng 2 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Điện Biên; còn dự án nhà máy 127MW đấu nối vào TBA 220kV Điện Biên sử dụng chung đường dây trên.

Bộ Công Thương cũng tách dự án Điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu, công suất 100 MW thành 2 dự án, gồm dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu công suất 72MW và dự án điện mặt trời mặt đất Trung Thu công suất 28MW.

Đối với dự án 72MW, xây dựng mới TBA 35/110kV đấu nối transit vào đường dây 110kV hiện hữu của nhà máy thủy điện Trung Thu đến TBA 500/220/110kV Lai Châu; và xây dựng tuyến đường dây truyền tải công suất từ dự án 28MW để đấu nối về TBA 35/110kV của dự án 72MW.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tách dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3, công suất 100MW thành 2 dự án, gồm dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 công suất 20MW và dự án điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3 công suất 80MW.

Đối với dự án 20MW, xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2. Đối với dự án 80MW, xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2.

Bộ Công Thương cũng tách dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1, công suất 150MW thành 2 dự án Nậm Pồ 1A công suất 100MW và Nậm Pồ 1B công suất 50MW.

Đối với dự án Nậm Pồ 1A, xây mới TBA 220kV Điện Biên 1 quy mô công suất 2x250MVA và đường dây 220kV đấu nối về TBA 500kV Lai Châu. Dự án Nậm Pồ 1B đấu nối về thanh cái TBA Điện Biên 1.

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát phương án đấu nối của các dự án nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ, Envision Nậm Pồ 2 sau khi phê duyệt điều chỉnh cập nhất các dự án điện mặt trời nói trên, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm tính đồng bộ của lưới điện khu vực và vận hành sớm để bảo đảm cung cấp điện.

UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện và tính chính xác của hồ sơ Báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch, khả năng liên kết với hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, bảo đảm không để xảy ra chồng lấn với các quy hoạch khác có liên quan; chỉ đạo chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt.