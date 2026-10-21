Bộ Công Thương đề xuất sớm áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc, tiền điện sẽ thay đổi

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2025 của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo dự thảo, cơ cấu biểu giá điện mới sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì phải chờ đến lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Cùng với đó, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới cũng được áp dụng theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cho biết việc thay đổi cách tính tiền điện này không đồng nghĩa với tăng giá điện bình quân. Theo dự thảo, mức giá điện bình quân vẫn giữ nguyên 2.204,0655 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Theo cơ cấu mới tại Quyết định 14/2025, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống 5 bậc, đồng thời điều chỉnh mức tiêu thụ điện và giá điện ở từng bậc.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, giá điện ở các mức tiêu thụ từ 401 đến 700 kWh/tháng và trên 700 kWh/tháng cao hơn so với biểu giá hiện hành. Điều này đồng nghĩa tiền điện của các hộ sử dụng nhiều điện có thể tăng, tùy theo lượng điện tiêu thụ.

Theo tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện (chiếm tỷ trọng khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ giảm tiền điện so với hiện hành, số tiền giảm nhiều nhất là khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng.

Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành.

Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với hiện hành khoảng gần 190.000 đồng/tháng.

Như vậy, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít hơn so với hiện hành, tiêu thụ điện nhiều hơn 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả tăng so với hiện hành.

Bộ Công Thương cho rằng phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do các khách hàng sử dụng điện ở nấc cao nhất chi trả.

Với việc áp dụng khung giờ sử dụng điện, Bộ Công Thương đánh giá cũng có thể tác động đến chi phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, khi áp dụng khung giờ, các khách hàng sẽ sắp xếp lại kế hoạch sản xuất để dịch chuyển phụ tải phù hợp, đây cũng là mục đích của việc quy định khung giờ để xử lý vấn đề quá tải trong giờ cao điểm tối. Do đó mức tác động theo Bộ Công Thương là không lớn.