Theo dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 15 vừa trình Chính phủ, việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ chấm dứt kể từ ngày nghị định có hiệu lực. Tuy nhiên, các nghĩa vụ tài chính phát sinh trước thời điểm này vẫn phải được đối chiếu, kiểm toán và quyết toán.

Bộ Công Thương đề xuất hoàn 8.000 tỷ từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho ngân sách.

Bộ Công Thương đề xuất phân tách hai nguồn tiền của quỹ, gồm nguồn trích lập từ giá bán xăng dầu và nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng. Các thương nhân đầu mối phải chốt số dư đến hết ngày trước thời điểm nghị định có hiệu lực và chuyển toàn bộ số dư dương trong vòng 30 ngày.

Về khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng, dự thảo đưa ra ba phương án xử lý. Nếu nguồn tiền đủ hoàn trả, ngân sách sẽ được nhận lại 8.000 tỷ đồng, phần dư được sử dụng để mua xăng dầu dự trữ quốc gia, phục vụ điều tiết thị trường.

Trường hợp phát sinh số dư âm từ nguồn trích lập, tiền tạm ứng sẽ được dùng để bù trừ, hoàn trả cho các doanh nghiệp đầu mối trước khi nộp phần còn lại vào ngân sách. Nếu số tiền hoàn trả không đủ 8.000 tỷ đồng, phần thiếu được đề xuất quyết toán vào chi ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng.

Tương tự, nếu nguồn tạm ứng không đủ 8.000 tỷ đồng và không phát sinh số dư âm cần bù trừ, toàn bộ số tiền hiện có sẽ được nộp ngân sách, phần thiếu được đề xuất xử lý theo cơ chế chi ngân sách hỗ trợ người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 27/3/2026, Chính phủ đã thống nhất bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 để Bộ Công Thương tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhằm hạn chế biến động tăng giá bất thường.

Các phương án trên hiện mới là đề xuất trong dự thảo, sẽ được Chính phủ xem xét, quyết định.