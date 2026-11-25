Điện hạt nhân Ninh Thuận dự kiến vận hành từ năm 2037

Trong đợt đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII lần thứ hai, Bộ Công Thương đưa ra 9 kịch bản phát triển nguồn điện trong điều kiện nhu cầu cao và đề xuất lựa chọn kịch bản KB2A làm phương án chính.

Theo kịch bản KB2A, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến vận hành giai đoạn 2037-2038, trong khi Ninh Thuận 2 dự kiến đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2039-2040.

Cụ thể, dự án Ninh Thuận 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư đã trình nghiên cứu tiền khả thi lên Bộ Tài chính. Phương án tính toán gồm hai tổ máy, mỗi tổ có công suất 1.200 MW, phù hợp với công nghệ của đối tác Rosatom (Nga).

Bộ Công Thương đề xuất kịch bản mới cho Quy hoạch điện VIII.

Theo đánh giá của phía đối tác Nga và đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thời gian tối thiểu từ khi lập nghiên cứu khả thi đến lúc nhà máy vận hành khoảng 12 năm. Trên cơ sở đó, dự án được tính toán đưa vào vận hành trong giai đoạn 2037-2038. Tuy nhiên, EVN vẫn đề xuất phương án tiến độ sớm hơn, vào năm 2034-2035 nếu có đủ điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách.

Đối với Ninh Thuận 2, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang lập nghiên cứu tiền khả thi. Dự án được tính toán với hai tổ máy, mỗi tổ 1.455 MW, sử dụng công nghệ của đối tác Hàn Quốc. Tiến độ vận hành dự kiến là năm 2039-2040, trong khi phương án sớm hơn được đặt ra là giai đoạn 2035-2036.

Như vậy, tiến độ tính toán mới có sự điều chỉnh đáng kể so với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được phê duyệt trước đó, vốn dự kiến đưa hai nhà máy vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, với tổng công suất khoảng 4.000-6.400 MW.

Về dài hạn, kịch bản KB2A tính công suất điện hạt nhân đạt khoảng 30.771 MW vào năm 2050, với nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2050 khoảng 187,3 tỷ USD. Bộ Công Thương kiến nghị nghiên cứu cơ chế đặc thù về đầu tư, huy động vốn, phát triển nhân lực và hạ tầng; đồng thời rà soát các địa điểm có khả năng phát triển điện hạt nhân tại miền Bắc.

Tăng điện mặt trời, giảm nguồn LNG và điện gió ngoài khơi

Không chỉ điều chỉnh tiến độ điện hạt nhân, kịch bản KB2A còn thay đổi đáng kể cơ cấu nguồn điện nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh nhiều dự án LNG và điện gió ngoài khơi chậm tiến độ.

Theo đó, tổng công suất nguồn điện năm 2030 dự kiến đạt khoảng 241.755 MW, bao gồm cả nguồn lưu trữ và nhập khẩu điện, tăng gần 4.000 MW so với quy hoạch trước đó.

Đáng chú ý, công suất điện mặt trời được đề xuất tăng lên khoảng 81.600 MW, cao hơn 8.100 MW. Nguồn lưu trữ, gồm pin và thủy điện tích năng, cũng tăng gần 2.900 MW, lên khoảng 25.200 MW.

Ở chiều ngược lại, công suất các nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG được tính khoảng 4.324 MW vào năm 2030, giảm 4.500 MW. Nhiệt điện linh hoạt giảm còn 300 MW. Điện gió trên bờ và gần bờ được giữ ở mức khoảng 38.600 MW, trong khi điện gió ngoài khơi chưa được tính vận hành trong năm 2030. Đến năm 2035, nguồn điện này dự kiến đạt khoảng 9.000 MW, giảm hơn 8.000 MW so với phương án trước.

Các nguồn khác cũng được điều chỉnh: thủy điện giảm khoảng 1.500 MW, còn 33.100 MW; điện than tăng khoảng 1.100 MW, lên 32.335 MW. Nhập khẩu điện tăng nhẹ lên gần 9.900 MW, trong đó nguồn từ Lào chiếm khoảng 8.400 MW.

Theo Bộ Công Thương, kịch bản KB2A có chi phí hệ thống thấp hơn các kịch bản chính còn lại, vẫn đáp ứng yêu cầu cung ứng điện, lộ trình giảm phát thải và duy trì mức phụ thuộc năng lượng nhập khẩu dưới 50% trong toàn kỳ quy hoạch.